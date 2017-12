Ekonomika eurozóny by v budúcom roku mohla podľa analytikov vzrásť o 2,3 %

dnes 13:46 -

Ekonomika eurozóny by aj v budúcom roku mala pokračovať v solídnom raste. Predpokladajú to v najnovšom prieskume britského denníka The Financial Times ekonómovia, podľa ktorých by budúcoročný rast mali potiahnuť najmä reformy trhu práce vo Francúzsku a očakávané vytvorenie proeurópskej "veľkej vládnej koalície" v Nemecku.

V rámci prieskumu, ktorý FT uskutočnil v priebehu decembra na vzorke 34 ekonómov, 31 z nich predpokladá, že ekonomika bloku s jednotnou menou vzrastie na budúci rok v priemere o 2,3 %, pričom nemalý počet z nich nevylučuje ani výraznejšie tempo rastu. Tento rok by na základe najnovších odhadov Európskej centrálnej banky (ECB) mala ekonomika eurozóny dosiahnuť 2,4-% rast. Na porovnanie, v roku 2016 predstavoval rast ekonomiky bloku len 1,7 %.

Ekonómovia si veľa sľubujú od nového francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a najmä od jeho reformy pracovného trhu. Prakticky všetci oslovení ekonómovia Macronove reformy schvaľujú, líšia sa však v názore na to, ako rýchlo sa vďaka nim podarí výraznejšie podporiť francúzsku ekonomiku.

Nemecko po septembrových parlamentných voľbách ešte stále nemá zostavenú vládu, strana CDU kancelárky Angely Merkelovej, jej sesterská CSU a stredoľavicová SPD sú však predbežne pripravené diskutovať o prípadnom obnovení koalície. Väčšina oslovených ekonómov by takýto vývoj privítala.

Na druhej strane, jedným z rizík pre budúci vývoj ekonomiky eurozóny by podľa ekonómov mohli byť talianske voľby, ktoré sa uskutočnia v marci 2018. Ako uviedli, riziko pre rast eurozóny predstavuje prípadné víťazstvo euroskeptických strán. Okrem neistoty súvisiacej s výsledkom talianskych parlamentných volieb sa ekonómovia obávajú aj prípadnej eskalácie napätia medzi USA a KĽDR.