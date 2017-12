ZAČALA PRÁCA NA NOVELIZÁCII ÚSTAVY, LEPŠIE ZAKOTVÍ SOCIÁLNE PRÁVA

dnes 11:16 -

Po tom, čo európski lídri vo švédskom Göteborgu v novembri prijali európsky pilier sociálnych práv, začala na Slovensku príprava na novelizácii Ústavy SR, v ktorej by sa mali lepšie zakotviť niektoré sociálne práva. Má ísť napríklad o právo na minimálnu mzdu, hornú hranicu veku odchodu do dôchodku či existenciu prvého, druhého a tretieho dôchodkového piliera. Na sobotňajšom sneme Smeru-SD v Martine to vyhlásil predseda strany a premiér Robert Fico.