Obyvateľov Amsterdamu príchod EMA neteší, boja sa ďalšieho zdražovania bytov

Holandskí politici sa potešili, keď Amsterdam minulý mesiac vyhral súboj o nové sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA). Ale nie všetci obyvatelia mesta oslavujú očakávaný prílev vysokoplatených farmaceutických odborníkov.

Amsterdamčania sú podľa tamojších médií už doslova unavení z návalu turistov, ktorí po meste snoria po tzv. coffeeshopoch, kde ešte stále, aj napriek protidrogovej politike v ostatných rokoch, môžu legálne zohnať marihuanu. A teraz hrozí, že im bude otravovať život ďalšia skupina cudzincov, tzv. biele goliere.

Príchod EMA je síce "pekná brexitová trofej", otázkou však je, či ju mesto dokáže správne uchopiť, skonštatovali médiá.

S EMA príde do Amsterdamu približne 900 vysokokvalifikovaných zamestnancov a ich rodiny. Tí podľa stúpencov tohto kroku podporia svojimi výdavkami ekonomiku. Odporcovia však argumentujú, že je to len ďalšia skupina cudzincov s veľkými platmi, ktorá prinesie zvýšenie nájmu a cien nehnuteľností. "Domáci záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti tak zaplatia vyššiu cenu za príchod EMA do Amsterdamu," tvrdia kritici.

Holandská metropola už teraz čelí náporu cudzincov. Podľa štatistík počet turistov, ktorí prenocovali v Amsterdame, sa od roku 2011 do roku 2016 takmer zdvojnásobil. Amsterdam a jeho 850.000 obyvateľov ročne navštívi viac ako 6 miliónov zahraničných turistov.

A zároveň stúpa aj počet tzv. expatriotov, ktorí sa usadili v meste. Aj v tomto prípade sa ich počet takmer zdvojnásobil na 77.000 v roku 2015 z 39.000 v roku 2009.

Prisťahovalci boli neoddeliteľnou súčasťou tzv. zlatého veku mesta v 17. storočí a prispeli aj k jeho súčasnému hospodárskemu rozmachu.

Mesto buduje nové domy pre 70.000 ľudí, v ktorých vraj nájdu vhodné bývanie aj rodiny s nízkym a stredným príjmom.

Príliš málo a príliš neskoro, zhrnula snahu radnice Danielle van Diemenenová, ktorá je piatou generáciou Amsterdamčanov. Rozdiely medzi bohatými expatriotmi, ktorí nerozprávajú holandsky, a miestnymi obyvateľmi sú podľa nej "nepreklenuteľné". Pribúdajú tak výzvy, aby sa prisťahovalci vrátili domov a prenechali mesto domácim.

"Som vo svojom okolí ako návštevník," povedal Bert Nap, ktorý žije v blízkosti centra. "Strácame naše pekárne a ďalšie lokálne obchody, z ktorých sa stávajú obchody orientované na turistov," dodal. Podobné hlasy sa toto leto ozývali aj v ďalších mestách po celej Európe, ktoré sú obľúbeným cieľom turistov.

Ceny nehnuteľností v Amsterdame prudko vzrástli. Bývanie v holandskej metropole sa stáva nedostupným pre nekvalifikovaných pracovníkov, či už domácich, alebo tureckých či marockých prisťahovalcov.

Podľa oficiálnych štatistík 40 % mladých párov opúšťa mesto do štyroch rokov od narodenia prvého dieťaťa. Vyháňa ich nedostatok cenovo dostupného bývania. Na ilustráciu, ceny nehnuteľností vzrástli v 3. štvrťroku 2017 o 13 % a prekonali aj doterajšie maximá z roku 2008 pred vypuknutím krízy. A navyše voľné nehnuteľnosti "došli". Ako povedal jeden realitný agent, trh "vyschol".