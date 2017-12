Mladí ľudia by mali radšej skúsiť nájomný byt ako prvé bývanie

dnes 15:01 -

Mladí ľudia by nemali podľahnúť tlaku a brať si lacný úver na svoje prvé bývanie. Lacné úvery nemusia vydržať z dlhodobého hľadiska. Povedal v piatok na tlačovej konferencii prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár počas realitnej konferencie v Bratislave. NARKS si v tomto roku pripomína 25. výročie vzniku.

"Príde k posunu úrokových sadzieb v rámci úverov, je to otázka času. Vyzývame mladých ľudí, aby v rámci prvého bývania skúsili ísť do nájomného segmentu," zdôraznil Palenčár. V súvislosti s nájomným bývaním dodal, že vláda SR zmenila zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania, to však NARKS považuje za nedostatočné, aby sa rozvinul sektor nájomného bývania.

Spôsob, ako sa čerpalo, v akých regiónoch sa čerpali financie na nájomné bývanie, je opačný ako logika, mieni Palenčár. „Často obce, odkiaľ ľudia odchádzajú, stavali nájomné byty, aby si udržali obyvateľov, ale ľudia odchádzajú za prácou," dodal pre TASR. Podľa neho vláda SR už zmenila stanovisko, že je treba, aby sa nájomné byty stavali aj v mestách. "To znamená, že nie sú podmienky na motiváciu súkromného sektora, aby staval nájomné byty. Developerovi sa neoplatí stavať nájomný byt, lebo návratnosť investície je na úrovni 25 rokov," povedal Palenčár s tým, že vláda by mala viac využívať potenciál pozemkov v Slovenskom pozemkov fonde a ďalšie nástroje motivácie ako PPP projekty a daňové stimuly.

Ceny novostavieb na Slovensku budú podľa neho ďalej rásť, ale nárast nebude až taký markantný a bude zohľadňovať vývoj trhu. Pokles cien starších bytov sleduje NARKS už v druhom a treťom kvartáli 2017. Ceny sa ustálili a začínajú pomaly klesať, čo zaháňa obavy na vznikajúcu realitnú bublinu z predchádzajúceho roka. "Trend poklesu cien vidíme najmä u troj- až viacizbových bytoch. Jedno- až dvojizbové byty sú stále v kurze a dopyt po nich, zdá sa, neutícha,“ uviedol k situácii na realitnom trhu.