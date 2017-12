Do nitrianskeho priemyselného parku prichádzajú štyria noví investori

dnes 12:31 -

Do nitrianskeho priemyselného parku Sever prichádzajú štyria noví investori. Spoločnosť Nitra Invest, ktorej patria pozemky v priemyselnom parku, podpíše do konca tohto roka zmluvy s jedným slovenským investorom, poľským, dánskym a anglickým investorom, potvrdil konateľ firmy Ondrej Ščurka. Podľa jeho slov budú noví investori pôsobiť v oblasti agrorezortu, polytechniky, jeden bude poskytovať servisné služby pre priemyselný park a anglický investor bude subdodávateľom pre Jaguar Land Rover.

Odchod z nitrianskeho priemyselného parku avizovala spoločnosť Giesecke&Devrient, ktorá by mala definitívne ukončiť prevádzku v polovici budúceho roka. Podľa slov Ščurku je takmer isté, že uvoľnené priestory sa zaplnia do konca roka novým prevádzkovateľom. „My sami máme záujem o tento priestor a určite budeme rokovať s odchádzajúcou spoločnosťou. Ak sa dohodneme na cene a podmienkach, uvažujeme o odkúpení priestorov do nášho portfólia. Ale určite bude viac záujemcov,“ povedal Ščurka. Podľa jeho odhadu sa priemyselný park Sever definitívne zaplní do konca budúceho roka. „Zostáva tam voľných už len nejakých 50 až 60 hektárov pozemkov,“ tvrdí Ščurka.