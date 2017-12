Výrobné spoločnosti znepokojuje aj čas získania EIA pre projekt

dnes 13:31 -

Zahraničné výrobné spoločnosti, ktoré prichádzajú na Slovensko, najviac znepokojuje čas trvania jednotlivých procesov. A to posudzovanie vplyvu na životné prostredie (EIA), územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre projekt. Povedal to vo štvrtok Martin Varačka, riaditeľ oddelenia priemyselných nehnuteľností realitno-konzultačnej spoločnosti CBRE, na stretnutí s médiami.

„Tu by bolo potrebné nastaviť legislatívu takým spôsobom, aby do procesu získania napríklad EIA nemohli zasahovať tretie strany a predlžovať takýto proces, čo je veľmi znepokojujúci faktor pre investorov. Pretože nevedia, kedy presne dostanú svoju halu,“ priblížil Varačka. Strany, ktoré ponúkajú priestory do prenájmu alebo mestské priemyselné parky, by mohli tzv. platformovať územia na základe EIA, konkrétneho územného rozhodnutia, a v určitých výmerách. Potom sa budú takéto platformy iba upravovať. Úprava by však nemala trvať rovnako dlho, ako získanie povolenia nanovo, upozornil Varačka.

Ďalšími dôvodmi, prečo môže mať Slovenská republika problém so získavaním nových investorov, je zmenšujúca sa dostupnosť pracovnej sily v okolí Bratislavy a v území od diaľnice D1 smerom na Žilinu, pomalý rozvoj cestnej infraštruktúry a nedostatočná pripravenosť území vhodných na vytvorenie industriálnych parkov. Kvalifikovaná pracovná sila už chýba v rozvinutých lokalitách v Nitrianskom kraji a Trnavskom kraji.

„Už dnes riešime záujem o nové investície najmä v oblasti Banskej Bystrice, Zvolena či Ružomberka. Je to dané dostupnosťou po rýchlostnej ceste R1. V týchto lokalitách však narážame na problém s nedostatočnou pripravenosťou pozemkov, ktoré by boli vhodné na výstavbu priemyselných parkov," konštatoval Varačka. Pri umiestňovaní investícií v okresoch s vysokou nezamestnanosťou je pre mnoho investorov nemožné vyrábať v lokalite bez napojenia na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu. Dôvodom je následná logistika výrobkov ku zákazníkom.

Varačka konštatoval, že ak Slovensko nedokáže správne reagovať na požiadavky investorov, je možné, že príde o niektoré investície. Významnou konkurenciou v strednej Európe je pre Slovensko najmä jeho južný sused Maďarsko. Výstavbe nových priemyselných parkov by výrazne pomohla väčšia otvorenosť samospráv. "Inak sa môže stať, že záujemcovia radšej umiestnia svoje investície v Maďarsku alebo v Poľsku, ako tomu bolo v posledných mesiacoch," uzavrel predstaviteľ realitno-konzultačnej spoločnosti.