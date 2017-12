Tŕňom v oku: Koniec anonymity kryptomien, v EÚ už čoskoro

Zdroj: Daily Telegraph;Guardian

Dnes sa dá obchodovať s kryptomenami úplne anonymne, čo ich predurčuje pre nelegálne aktivity vrátane daňových únikov. „Tieto nové formy sa rýchlo rozširujú a my sa musíme uistiť, že nezostaneme pozadu. To je obzvlášť dôležité v súvislosti s praním špinavých peňazí, terorizmom či krádežmi,“ cituje Telegraph člena britského parlamentného výboru pre rozpočtové a finančné záležitosti Johna Manna. Podľa nových pravidiel budú mať obchodné platformy obchodujúce s kryptomenami, rovnako ako aj poskytovatelia peňaženiek na digitálne meny povinnosť hlásiť podozrivé transakcie.

Ak by sa takáto legislatíva schválila len na britskej úrovni, nemalo by to na globálny trh s kryptomenami výraznejší dopad, keďže Veľká Británia je len veľmi malým hráčom. Z toho dôvodu by sa mali pravidlá presadiť naprieč celou Európskou úniou. „Očakáváme, že rokovania budú skončené na úrovni EU koncom roka 2017 alebo začiatkom roka 2018,“ cituje Stephena Barclayho, ekonomického tajomníka britského ministerstva financií The Guardian.



Nedá sa vylúčiť, že sa pre podobný krok rozhodnú aj ďalšie štáty. Mnohým regulátorom už s digitálnymi menami dochádza trpezlivosť. Americký vládny úrad pre výber daní IRS (Internal Revenue Service) žiada cez kalifornský súd, aby digitálna burza Coinbase povinne poskytovala osobné údaje svojich klientov, ktorí mali účet v hodnote 20 000 USD v akýchkoľvek typoch transakcií v rokoch 2013 až 2015. To by sa podľa odhadov mohlo týkať zhruba 15 tisíc užívateľov a asi 9 miliónov transakcií. IRS už o zásah súdu žiadala už pred rokom, potrebovala sa dostať k údajom viac než milióna užívateľov, pretože len 802 amerických občanov uviedlo vo svojich daňových priznaniach za rok 2015 majetok v kryptomenách. Po zásahu právnikov z Coinbase sa počet dotknutých znížil na 15 tisíc.