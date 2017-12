Výmera využitej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku za 15 rokov klesla o šestinu

dnes 15:16 -

Výmera využitej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa za 15 rokov znížila o šestinu. Informovala o tom v utorok pri príležitosti Svetového dňa pôdy analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD) Eva Sadovská. "Výmera využitej poľnohospodárskej pôdy aktuálne predstavuje 1,919 milióna hektárov. Oproti roku 2001, kedy jej výmera predstavovala 2,255 milióna hektárov, tak ide o alarmujúci pokles o 15 %,“ vysvetlila Sadovská. Najrýchlejšie sa podľa nej strácajú pasienky, trvalé lúky a orná pôda.

Pasienky a trvalé lúky zaznamenali od roku 2001 pokles o vyše tretinu, t. j. o 262 tis. hektárov, orná pôda zaznamenala za sledované obdobie úbytok o 4,4 %, čiže o 62 tis. hektárov, v prípade trvalých porastov bol evidovaný pokles o 38,5 %, teda o 11 tis. hektárov, informovala Sadovská. Dodala, že iba nepatrný pokles zaznamenali v prípade ostatných plôch vrátane záhrad. Poľnohospodárska pôda je pritom podľa nej základné aktívum v poľnohospodárskej výrobe, avšak 80 % až 90 % poľnohospodárskych pozemkov je užívaných na základe nájomných zmlúv. "Je to dôsledok výrazného rozdrobenia pozemkového vlastníctva a veľkého množstva spoluvlastníkov s malými podielmi na jednotlivých parcelách," uviedla Sadovská.

Svetový deň pôdy bol vyhlásený v roku 2002 a je podporovaný Medzinárodnou úniou pôdoznaleckých vied (IUSS). Jeho realizáciu zabezpečuje (Food and Agriculture Organization) v spolupráci s vládami členských štátov a so sekretariátom Dohovoru OSN o boji proti rozširovaniu púští. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je venovať zvýšenú pozornosť pôde, dostať do povedomia verejnosti informácie o význame pôdy a prírodných zdrojov nevyhnutných pre prežitie človeka a o potrebe ich ochrany pred globálnym otepľovaním.

Slovenské farmárske, družstvo združuje poľnohospodárske podniky po celom Slovensku. Hospodári na viac ako 25 tis. hektároch v rôznych podmienkach. Vzniklo za účelom vytvorenia silného partnerstva medzi vybranými podnikmi poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku. Jeho cieľom je zabezpečiť ich dlhodobú a udržateľnú prosperitu a finančnú stabilitu.