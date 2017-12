Daňová reforma v USA bude mať na vývoj ekonomiky len mierny vplyv

dnes 18:31 -

Daňová reforma v USA by na vývoj americkej ekonomiky nemala mať výrazný vplyv, domnievajú sa ekonómovia. Obávajú sa však, že prepracovanie Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) si na ekonomickom raste vyžiada určitú daň.

Prieskum Národnej asociácie podnikových ekonómov (NABE) ukázal, že podľa analytikov by daňová reforma mohla k rastu americkej ekonomiky pridať 0,2 percentuálneho bodu. To je menej než uvádzal prieskum NABE v septembri. Najnovší prieskum sa uskutočnil od 6. do 15. novembra, teda predtým, než Senát schválil svoju verziu daňovej reformy.

NABE očakáva, že americká ekonomika vzrastie tento rok o 2,2 % a na budúci rok zrýchli tempo rastu na 2,5 %. Čo sa týka nezamestnanosti, ekonómovia predpokladajú, že v 1. polroku 2018 by sa mala držať na októbrovej úrovni 4,1 % a v 2. polroku klesnúť na 4 %.

Inflácia podľa nich v budúcom roku zotrvá pod inflačným cieľom, ktorý centrálna banka Fed stanovila na 2 %. Zároveň ale predpokladajú, že Fed, ktorý tento rok už dvakrát zvýšil úrokové sadzby, ich zvýši aj na decembrovom zasadnutí. Okrem toho očakávajú, že v roku 2018 centrálna banka zvýši úrokové sadzby opäť trikrát.

Obavy však majú z vývoja diskusií okolo NAFTA. Z 51 oslovených ekonómov je 46 % presvedčených, že opätovné prerokovanie podmienok v rámci NAFTA do určitej miery americkú ekonomiku poškodí. V septembri dalo najavo takéto obavy 27 % opýtaných.

NAFTA, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1994, v minulých rokoch podporovala vzájomný obchod medzi USA, Kanadou a Mexikom, podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je to ale "katastrofa, ktorá Američanov oberá o prácu" a vyzval na prepracovanie dohody tak, aby viac vyhovovala záujmom USA.

Rozhovory o prehodnotení NAFTA sa začali v auguste a v novembri sa v Mexiku uskutočnilo už piate kolo. Ani počas neho ale krajiny nedokázali vyriešiť sporné body. Vzájomné rozhovory zatiaľ stroskotávajú na nárokoch Washingtonu, na ktoré Kanada a Mexiko nechcú pristúpiť. Šieste kolo rozhovorov by sa malo uskutočniť koncom januára v Montreale.