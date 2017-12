AKTUALIZÁCIA - FINANCIE: Za šéfa Euroskupiny bol zvolený portugalský socialista Mário Centeno

dnes 18:31 -

BRUSEL 4. decembra (SITA, AP) - Na post šéfa Euroskupiny, čiže neformálneho združenia ministrov financií krajín eurozóny, zvolili šéfa portugalského rezortu financií, socialistu Mária Centena. O funkciu, o ktorej obsadení sa hlasovaním rozhodlo v pondelok, sa uchádzali aj slovenský minister financií Peter Kažimír a ministri financií Luxemburska a Lotyšska.

"Ja môžem len v danej situácii zagratulovať Máriovi Centenovi z Portugalska, koniec koncov ja som sa v ďalších kolách vzdal v jeho prospech, preto aby sa splnil najvyšší cieľ, na ktorom sme sa dohodli v rodine sociálnych demokratov, aby v tomto kresle zostal človek, ktorý má podobné politické videnie ako Jeroen Dijsselbloem. Som pripravený s ním spolupracovať ako všetci ostatní a rešpektujeme jeho znalosti a schopnosti, no nebude to mať jednoduché, pretože nás čaká náročný polrok očakávaných zmien na architektúre menovej únie. Prajem mu v tomto smere veľa štastia," prehlásil tesne po zvolení nového šéfa Euroskupiny minister financií Peter Kažimír. Ten dodal, že Slovensko ukázalo, že má svoj názor a rozhodnutie ísť do súťaže o post šéfa Euroskupiny minister financií videl ako výbornú možnosť prezentovať krajinu bez ohľadu na výsledok.

Centeno, ktorý nahradí doterajšieho šéfa Euroskupiny, holandského socialistu Jeroena Dijsselbloema, sa funkcie ujíma v čase, keď eurozóna je v oveľa lepšej forme. Ekonomika výrazne rastie a obavy o budúcnosť Grécka v menovej únii sa zmenšili, pričom sa ráta s tým, že Atény prestanú prijímať núdzovú pomoc na budúci rok v lete.

Centeno vzdelanie získal na Harvardovej univerzite. Je členom portugalskej vlády, ktorá sa moci ujala v decembri 2015 a demonštratívne zrušila mnohé úsporné opatrenia prijaté v krajine v súvislosti s núdzovou pomocou v sume 78 mld. eur z roku 2011. Centeno pred tým, ako sa stal ministrom, kritizoval úsporné opatrenia ako príčinu tri roky trvajúcej recesie v krajine. Portugalská ekonomika teraz opäť rastie a prognózuje sa, že za tento rok sa zväčší o 2,3 percenta.