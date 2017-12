Železnice SR majú zmluvy o prístupe na infraštruktúru celkovo so 47 dopravcami

dnes 13:46 -

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú podpísané zmluvy o prístupe na železničnú infraštruktúru celkovo so 47 dopravcami. Z desiatich osobných dopravcov majú štyria pravidelné vlakové spoje. Informoval o tom v pondelok štátny správca železničnej infraštruktúry v súvislosti s tým, že nový grafikon verejnej dopravy začína platiť v nedeľu 10. decembra.

Základnou zmenou nového grafikonu verejnej dopravy 2017/2018 podľa železníc je urýchlenie rýchlikov a InterCity (IC) vlakov na trati Bratislava - Žilina. "Toto urýchlenie pozitívne ovplyvnilo ukončenie stavebných prác na modernizácii úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá a Dolný Hričov - Žilina v roku 2017. Na týchto úsekoch už neboli zapracované prirážky k jazdným časom pre zníženú traťovú rýchlosť počas stavebných prác a zároveň bola na týchto úsekoch zvýšená traťová rýchlosť na 160 kilometrov za hodinu," priblížila hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Okrem toho boli trasy rýchlikov na trati Bratislava - Žilina - Košice a Bratislava - Žilina objednané pre nový grafikon od Železničnej spoločnosti Slovensko na rýchlosť 160 km za hodinu. "Cestovný čas vlakov osobnej dopravy v roku 2018 budú naďalej ovplyvňovať stavebné práce v železničnej stanici Považská Bystrica, na úseku Považská Bystrica - Považská Teplá - Výhybňa Plevník - Drienové a predpokladané stavebné práce na úseku Poprad-Tatry - Svit - Lučivná, na ktoré v súčasnosti ŽSR realizujú súťaž na výber zhotoviteľa stavby," uviedla Pavliková.

Novinkou od nového grafikonu je aj obnovené vedenie vlakov osobnej dopravy v pohraničnom úseku Rusovce - Rajka, kde bude premávať päť párov vlakov na trati Bratislava Petržalka - Rusovce - Rajka - Hegyeshalom, z toho jeden pár vlakov len po Rajku.

Pre stúpajúci záujem cestujúcich o železničnú dopravu sa podľa ŽSR v súčasnosti prerokováva zahustenie vlakov diaľkovej dopravy na trati Bratislava - Žilina, čo by spolu s vlakmi Bratislava - Žilina - Košice vytváralo hodinové spojenie Bratislavy so Žilinou od 5:00 do 20:00. "V regionálnej doprave sa toto zahustenie pripravuje na trati Košice - Prešov, Senec - Bratislava Nové Mesto - Bratislava Petržalka a Trnava - Bratislava Nové Mesto," dodala Pavliková s tým, že takéto zahustenie sa predpokladá od prvej a druhej zmeny grafikonu verejnej dopravy v marci a júni budúceho roka.