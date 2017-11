Farmakoncern Merck a biotechnologická firma Qiagen plánujú investície v Británii

včera 18:31 -

Americký farmaceutický koncern Merck a biotechnologická spoločnosť Qiagen so sídlom v Nemecku plánujú v Británii investície, ktoré vytvoria stovky pracovných miest, uviedla v pondelok britská vláda. Pre Londýn je to jedna z mála pozitívnych správ v poslednom období po tom, ako sa vláde nedarí postúpiť v rozhovoroch s Európskou úniou o odchode z bloku, v dôsledku čoho aj Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) zhoršil prognózu rastu ekonomiky v nasledujúcich rokoch.

Britský minister financií Philip Hammond minulý týždeň uviedol, že podľa OBR vzrastie ekonomika tento rok o 1,5 % namiesto o 2 % a na budúci rok o 1,4 % namiesto o 1,6 %. Aj v rokoch 2019 a 2020 bude vývoj horší než OBR pôvodne predpokladal. Zatiaľ čo pôvodne očakával, že v roku 2019 vzrastie ekonomika o 1,7 % a v roku 2020 sa rast zrýchli na 1,9 %, teraz odhaduje, že tempo rastu ekonomiky v daných rokoch dosiahne len 1,3 %.

Vláda preto privítala fakt, že Merck, ako aj nemecký Qiagen investujú v nasledujúcich rokoch stámilióny libier. Podľa denníka The Financial Times by investície mali presiahnuť 1 miliardu libier (1,12 miliardy eur), firmy však konkrétnu sumu nezverejnili.

Podľa vlády, ktorá plánuje podporiť viacero oblastí rastu, vrátane umelej inteligencie, autonómnych áut či biotechnológií, sumou 735 miliónov libier, otvorí Merck v Británii výskumné centrum. V ňom by spoločnosť mala vytvoriť približne 950 pracovných miest.

Investícia biotechnologickej spoločnosti Qiagen, ktorú nemecká firma plánuje v Manchestri, by mohla vytvoriť zhruba 800 pracovných miest. Plány firiem sú pre britskú vládu pozitívnou správou aj vzhľadom na to, že v dôsledku brexitu príde o Európsku liekovú agentúru. Tá sa po odchode Británie z Európskej únie v marci 2019 presunie do Amsterdamu.