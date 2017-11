Murovaná práčka: Kleptokrati a ich nekonečná láska k drahým nehnuteľnostiam

Zdroj: quratz

Kleptokrati čoraz viac využívajú nedostatky v medzinárodnom finančnom systéme na pranie a skrytie svojich neoprávnených ziskov. Často prostredníctvom špičkových nehnuteľností v Londýne, New Yorku a Dubaji. Paradise Papers sú len ďalšou pripomienkou toho, ako offshore daňové raje a benevolentné jurisdikcie uľahčujú korupciu v rozvojových krajinách.



Nigéria od roku 2004 prišla približne o 230 miliárd dolárov v rámci nezákonných finančných výdavkov, čo predstavuje 1280 USD na každého nigérijského občana. Vyvážanie odcudzených finančných prostriedkov do daňových rajov nielenže nadmerne zaťažuje nigérijské hospodárstvo, ale vyvíja aj tlak na hodnotu tamojšej meny.



Londýn nie je len svetovým finančným centrom, je aj globálnym miestom kde sa sústredí korupčne nadobudnuté bohatstvo. Hovoria mu Hviezda smrti globálnej kleptokracie, skorumpovaní úradníci z celého sveta považujú Veľkú Britániu za atraktívnu kvôli svojim laxným korporatívnym a majetkovým zákonom, anemickým ochranným opatreniam proti praniu špinavých peňazí a množiacim sa bohatým štvrtiam. Odhaduje sa, že nehnuteľnosti za najmenej 4,2 miliardy libier zmenilo majiteľa na osobu s podozrivým majetkom. To však bude pravdepodobne len zlomok z celkových odhadov Transparency International. Dekády takýchto akvizícií zahraničných majiteľov sa už podpísali na obraz súčasného Londýna, vznikli "štvrte duchov", kde množstvo drahých domácností zíva prázdnotou.





Nie je jednoduché odhadnúť, aké percento podozrivých vlastníkov tvoria napríklad nigérijskí kleptokrati, hoci firemné, majetkové a iné verejne dostupné dokumenty dokážu napovedať. Napríklad tri nadštandardné apartmány za viac ako 10 miliónov dolárov vedú k bývalým ministrom Nigérie pre oblasť ropy. Dva z týchto bytov boli kúpené anonymnými spoločnosťami registrovanými na Seychelách a zaplatené pôžičkou od nigérijskej banky, ktorá je známa tým, že uľahčuje takéto obchody. Tri nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve v celkovej cene približne 7 miliónov dolárov sa spájajú s vyšším zákonodarcom. Jedna z týchto rezidencií je vo vlastníctve jeho nadácie, ďalšia patrí jeho manželke a najdrahšia anonymnej spoločnosti. Alebo taký hangár za niekoľko miliónov libier na hlavnom britskom letisku a k tomu londýnsky byt. Oba vlastní jeden z najznámejších politických krstných otcov Nigérie, ktorý je zapletený do podvodov, volebnej manipulácie, korumpovania sudcov a podplácania zahraničných úradníkov. Tento chlapík zanechal za sebou významnú finančnú stopu v Spojenom kráľovstve. Ďalším príkladom je luxusný byt v západnom Londýne, kúpený je nadobudnutý na vymyslené meno, avšak využívaný synom bývalej nigérijskej hlavy štátu. Niekoľko britských prípadov prania špinavých peňazí a bankového podvodu identifikuje tohto jednotlivca a spája ho so svojim pseudonymom.

Ale prečo skorumpované nigérijské elity, ktoré chcú ukryť svoju korisť, končia práve v Londýne?

Môže za to aj tamojší realitný trh. Túžba získať domov v najvychytenejších štvrtiach sveta posúva Londýn na luxusný trh s nehnuteľnosťami, prostredníctvom ktorého je možné v jedinej transakcii vyprať veľké sumy peňazí. Londýnsky premrštený trh s bývaním neodradí žiadneho kleptokrata od investovania, uvádza Transparency International. Naopak ponúka príležitosť vyprať obrovské sumy peňazí naraz.

Nákup opulentného domu v Londýne sa spája s relatívne nízkym rizikom. Nehnuteľnosť predstavuje nielen symbol bohatstva a úctyhodnosti, ale ide aj o investíciu, ktorá sa v priebehu času výrazne zhodnocuje. Tieto vlastnosti ho predurčujú na získanie príjmu z prenájmu alebo na vypratie ďalších peňazí prostredníctvom falošných prenájmov.

Zákony Spojeného kráľovstva umožňujú komukoľvek kúpiť nehnuteľnosť pomocou anonymnej offshore spoločnosti. Alebo sa budúci majiteľ môže dobre ukryť v rámci komplexnej a neprehľadnej viacvrstevnej firemnej štruktúry. Podľa bývalého policajného dôstojníka tento systém znemožňuje presadzovanie práva. "Nedostatok prístupu k informáciám o vlastníckych právach týkajúcich sa offshore spoločností ... je hlavnou bariérou pri našich vyšetrovaniach. Vyšetrovatelia môžu stráviť mesiace aj roky pri pokusoch odlupovať jednotlivé vrstvy tajomstva, aby odhalili, ako sa vypláca výnos z korupcie... "

Čo môžu urobiť globálne finančné centrá aby sa zbavili korupčných peňazí?

Ich finančné systémy vytvárajú natoľko benevolentné prostredie, že ani posilnené vymáhanie práva a finančné spravodajské úsilie nedokážu zastaviť kleptokratov, aby sa pokúsili toto prostredie zneužiť. Aby sa účinnejšie narušil tok peňazí pochádzajúcich z korupcie, musia zákonodarcovia prijímať právne predpisy, ktoré pomôžu s odstránením finančných tajností v jurisdikciách ako sú napríklad Britské panenské ostrovy. Tiež by sa mali vytvoriť registre verejného vlastníctva a rozšíriť rozsah dostupných právnych a administratívnych nástrojov na identifikáciu a vyšetrovanie podozrivých finančných a majetkových transakcií.





Diplomati v Nigérii by mohli pomôcť pri identifikovaní kleptokratov a zabrániť im vo vytváraní finančných stôp v zahraničí. Britskí aj americkí predstavitelia majú právomoc odoprieť cestovné víza nigérijským kleptokratom na základe dôveryhodných obvinení z korupcie alebo nevysvetliteľného bohatstva, ale len zriedka k niečomu takému aj pristúpia.



Zdá sa, že britskí zákonodarcovia už urobili potrebný krok. Vlani vytvorili nový právny nástroj, ktorý pri nevysvetliteľnom bohatstve splnomocňuje britských prokurátorov, aby donútili napríklad nigérijského politika, ktorý vlastní londýnsky byt za viac miliónov libier, aby vysvetlil, odkiaľ získal financie v objeme ďaleko presahujúcom jeho oficiálny plat. Ak odmietne alebo neadekvátne odpovie, potom by v samostatnom právnom procese mohol byť podozrivý majetok zabavený podľa zákona o príjmoch z trestnej činnosti.

Podľa britských pravidiel o prisťahovalectve má napríklad minister vnútra široké právomoci rozhodnúť o vykázaní osoby, ktorá z pohľadu Spojeného kráľovstva, ne je "prospešné pre verejné blaho". Existujúce usmernenia v oblasti prisťahovaleckej politiky umožňujú úradníkom zadržať víza osobám, ktoré majú "príjmy z trestnej činnosti a napojenie na financie pochybného pôvodu" alebo sú spájané s "korupciou". Odopretie víz by malo byť základným prvkom akejkoľvek protikorupčnej stratégie. Kým sa kleptokratom nezamedzí návšteva ich luxusných sídel a neznemožní investícia neoprávnených ziskov, mestá ako je Londýn sa len ťažko zbavia svojej neslávnej reputácie.