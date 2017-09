Alstom a Siemens sa dohodli na spojení železničných aktivít

dnes 11:16 -

Nemecká priemyselná spoločnosť Siemens a jej francúzsky konkurent Alstom sa dohodli na spojení svojich železničných aktivít. Vznikne tak "nový európsky šampión" v tejto oblasti, ktorý bude schopný lepšie odolávať rastúcej čínskej konkurencii v podobe štátnej CRRC.

Siemens získa v spoločnom podniku 50 % s možnosťou dokúpiť ďalšie 2 %. Dohoda by mala zároveň zmierniť obavy francúzskych, najmä opozičných politikov, že Francúzsko stratí vplyv nad jednou zo svojich priemyselných ikon. Centrála novej spoločnosti s názvom Siemens Alstom bude v Paríži a jej šéfom bude súčasný výkonný riaditeľ Alstomu Henri Poupart-Lafarge.

Časť politikov sa obávala najmä straty pracovných miest, ako však uviedol francúzsky minister financií Bruno Le Maire, dohoda pracovné miesta vo Francúzsku neohrozí. Rámcovú dohodu ešte musia schváliť akcionári Alstomu, ako aj regulačné úrady.

Železničné aktivity Siemensu a Alstomu zahrňujú výrobu francúzskych vysokorýchlostných vlakov TGV a nemeckých vysokorýchlostných vlakov ICE. Okrem nich ale aj signalizačné a železničné technológie. Ročné kombinované tržby novej spoločnosti dosahujú približne 15 miliárd eur a zisk pred úrokmi a daňami okolo 1,2 miliardy eur.

Cieľom dohody je podľa viacerých analytikov zvýšiť konkurencieschopnosť európskych výrobcov voči čínskemu obriemu producentovi vlakov CRRC. Ten s ročnými tržbami vyše 30 miliárd eur stále prekonáva nielen železničné divízie Alstomu či Siemensu, ale by ich prekonával aj v prípade, že by sa spojili a k sebe ešte pripojili železničnú divíziu kanadského Bombardieru. Ten sa tiež usiloval o dohodu so Siemensom, po oznámení spojenia s Alstomom ale ostal mimo hry.