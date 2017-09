Zo štúdie pre EK sa stal utajený dokument: Nelegálne sťahovanie neovplyvňuje predajnosť

Zdroj: cnews

Foto: SITA/AP

dnes 10:16 -

Nakoniec sa dokument po niekoľkých žiadostiach dostal do rúk nemeckej europoslankyni zvolenej za Pirátsku stranu. Julia Reda ho neváhala zverejniť.



Štúdia sa zameriava na nelegálne sťahovanie alebo streamovanie filmov, hudby, kníh a videohier vo Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Poľsku a Švédsku. Tím Ecorys zistil, že 51 % dospelých a 72 % neplnoletých už nejaký ten pirátsky obsah stiahlo. V Poľsku a Španielku je miera pirátstva vyššia než inde. Celkovo ale údajne nelegálne sťahovanie či streamovanie príliš neškodí.

„Zistenia obecne neprinášajú štatistický dôkaz, že by porušovanie autorských práv ovplyvňovalo predajnosť. To nutne neznamená, že by pirátstvo nemalo žiaden vplyv. Štatistická analýza ale s dostatočnou spoľahlivosťou vplyv neobjavila,“ tvrdia autori v závere štúdie.



Jedinou výnimkou je podľa Ecorysu pirátstvo pri filmových blockbusteroch, kde údajne nelegálne sťahovanie znižuje tržby len o 5 %.Zo 100 najúspešnejších filmov za ostatné tri roky ich respondenti videli v priemere len 5,6. Po prvý krát to bolo najčastejšie v kině (1,9 filmu), DVD/BD (1 film), v televízii (1 film), legálne cez internet (0,8 filmu) alebo nelegálne cez internet (0,8 filmu).

Autori dokumentu tiež zisťovali ochotu platiť za legálny obsah. Podľa zistení, údajne viac než 80 % pirátov považuje ceny za filmy alebo seriály za príliš vysoké. Pre hudbu, knihy alebo hry sú nastavené vyvážene. Ich ďalšie zníženie by už mieru pirátstva neovplyvnilo.