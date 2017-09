Ceny ropy Brent prekonali 56 USD, kvartálny rast môže dosiahnuť 13-ročné maximum

dnes 18:16 -

Ceny ropy zaznamenali výrazný rast, pričom cena Brentu prekročila hranicu 56 USD a cena americkej WTI 50 USD za barel (159 litrov). Ceny ropy tak smerujú k najvýraznejšiemu rastu v rámci celého 3. kvartálu za posledných 13 rokov.

K rastu čiastočne prispela správa Amerického ropného inštitútu (API), ktorá poukázala na rast ropných zásob za minulý týždeň o 1,4 milióna barelov. Ekonómovia pritom očakávali rast na úrovni okolo 3 miliónov až 3,5 milióna barelov. Najviac ale ceny ropy podporili vyjadrenia irackého ministra ropného priemyslu, ktorý uviedol, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti zvažujú v súvislosti s dohodou o obmedzovaní produkcie jej predĺženie, prípadne výraznejšie škrty v objeme ťažby.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri vzrástla do 17.35 h SELČ o 1,08 USD na 56,22 USD (46,82 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI sa zvýšila o 95 centov na 50,43 USD/barel. Za celý 3. kvartál by tak ceny ropy mohli vzrásť zhruba o 16 %. V prípade, že sa tak stane, bude to najvýraznejší rast cien ropy v 3. štvrťroku od roku 2004.