Miera nezamestnanosti na Slovensku v auguste dosiahla 6,54 %

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu augusta tohto roka dosiahla hodnotu 6,54 %. Oproti júlu miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 0,16 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,89 percentuálneho bodu. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 178 253 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júlom ide o pokles o 4 501 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 78 018 osôb. "Pozitívny trend pokračuje, evidujeme stále menej evidovaných nezamestnaných. Čo je ešte dôležitejšie, na Slovensku neustále pracuje viac a viac zamestnancov, čo sú celkom iste pozitívne trendy," povedal na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,7 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,21 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 3,15 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v auguste 209 918 osôb. Medzimesačne je to pokles o 5 577 osôb, v porovnaní s augustom vlaňajška je to menej o 84 803 ľudí.

Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii viac ako 12 mesiacov, teda sú evidovaní dlhodobo, klesol pod 100 tisíc, konkrétne na 97 976 nezamestnaných. "Viac ako 20 rokov sa sledujú štatistiky vývoja nezamestnanosti. Na Slovensku sme nikdy neboli pod číslom 100 tisíc dlhodobo evidovaných nezamestnaných. Veľmi pozitívne chcem hodnotiť správu, že za minulý mesiac sme prekročili toto historické číslo. To už nie je výsledok len samotného vývoja ekonomiky, to sú konkrétne výsledky a nástroje aktívnej politiky trhu práce," zhodnotil Richter.