Miera nezamestnanosti na Slovensku v auguste dosiahla 6,54 %

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu augusta tohto roka dosiahla hodnotu 6,54 %. Oproti júlu miera evidovanej nezamestnanosti klesla o 0,16 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,89 percentuálneho bodu. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 178 253 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júlom ide o pokles o 4 501 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 78 018 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 7,7 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,21 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 3,15 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval v auguste 209 918 osôb. Medzimesačne je to pokles o 5 577 osôb, v porovnaní s augustom vlaňajška je to menej o 84 803 ľudí.

Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v evidencii viac ako 12 mesiacov, teda sú evidovaní dlhodobo, klesol pod 100 tisíc, konkrétne na 97 976 nezamestnaných.