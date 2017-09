Japonský export aj import v auguste vzrástli

dnes 9:16 -

Export z Japonska v auguste vzrástol, už deviaty mesiac po sebe, vďaka robustnému dopytu v Číne a v Spojených štátoch. Ukázali to predbežné údaje japonského ministerstva financií.

Konkrétne hodnota exportu z tretej najväčšej svetovej ekonomiky sa v auguste zvýšila medziročne o 18,1 % na 6,28 bilióna jenov (47,06 miliardy eur). Tempo jej rastu bolo najstrmšie za 45 mesiacov, uviedlo ministerstvo.

Podľa štatistík vývoz do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska, v auguste vzrástol o 25,8 % na 1,22 bilióna JPY.

Export do celej Ázie stúpol v auguste o 19,9 % na 3,51 bilióna JPY. Vývoz z Japonska do USA sa zvýšil o 11,5 % na 1,18 bilióna JPY, pričom vývoz áut vyskočil o 28 %. Japonský export do Európskej únie v sledovanom období vzrástol o 13,7 % na 671,78 miliardy JPY.

Import do Japonska sa v auguste tiež zvýšil, medziročne o 15,2 % na 6,16 bilióna JPY. Dovoz z Ázie pritom stúpol o 15,2 % na 2,995 bilióna JPY, pričom len z Číny zaznamenal medziročný nárast o 11 % na 1,46 bilióna JPY.

Import z USA sa zvýšil o 5,7 % na 648,75 miliardy JPY a dovoz z Európskej únie stúpol o 12,3 % na 756,34 miliardy JPY.

Výsledkom je obchodný prebytok 113,64 miliardy JPY, čo je menej ako júlové kladné saldo vo výške 418,8 miliardy JPY. Napriek tomu augustový výsledok prekonal dohady ekonómov, ktorí očakávali, že Japonsko dosiahne obchodný prebytok 104,4 miliardy JPY.