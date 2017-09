Krajská organizácia cestovného ruchu nevznikne, poslanci návrh zamietli

dnes 18:46 -

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nebude zakladať krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR). Na svojom septembrovom rokovaní o tom rozhodli regionálni poslanci, podľa ktorých by bol takýto krok zbytočný.

Podľa riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana by bol v súčasnosti vznik krajskej organizácie neúčelný, pretože na území NSK nie je vybudovaná sieť lokálnych organizácií cestovného ruchu. „KOCR by bola efektívna iba v prípade, ak bude väčšina územia kraja pokrytá fungujúcimi oblastnými organizáciami, ktorých činnosť bude krajská organizácia koordinovať,“ skonštatoval Guťan.

Podobný názor má aj poslanec Iván Farkas. Podľa neho zatiaľ na založenie krajskej organizácie nie sú vhodné podmienky. „Je potrebné podporovať turizmus, záleží však na tom, akým smerom sa vyberieme. Dnes funguje v kraji iba Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Podunajsko a vzniká nová OOCR Tekov. Nemôžem hlasovať za tento návrh, pretože v tomto momente v našom kraji nie je potreba zakladať KOCR,“ skonštatoval Farkas.

Poslancov nepresvedčili ani argumenty riaditeľky KOCR Trenčín región Evy Frývaldskej. Podľa jej slov sa práve vďaka KOCR začal v Trenčianskom samosprávnom kraji robiť marketing cestovného ruchu oveľa pružnejším a modernejším spôsobom, postupne sa začal rozrastať počet OOCR a v konečnom dôsledku sa začal zvyšovať aj počet turistov v kraji.

Poslanci NSK sa aj napriek tomu rozhodli pre vznik KOCR nehlasovať. „Podpora cestovného ruchu je beh na dlhé trate. Založenie krajskej organizácie by mohlo výrazne naštartovať rozvoj turizmu v našom regióne. Poslanci majú vždy ústa plné podpory cestovného ruchu, hovoríme o tom, že by sme mohli byť špičkou na Slovensku i v strednej Európe, a potom sa takýto návrh zamietne. Myslím si, že poslanci sa zachovali macošsky,“ skonštatoval poslanec a predseda komisie cestovného ruchu a zahraničných vzťahov Ján Vančo.

Podľa jeho slov by odhadované náklady na činnosť KOCR dosiahli sumu okolo 300.000 eur. „Pri výške rozpočtu kraja to nie je taká veľká suma, zvlášť, keď by problematika cestového ruchu mala byť v NSK prioritou,“ povedal Vančo.

Rozhodnutie krajských poslancov cestovnému ruchu v regióne uškodí. Myslí si to Daniel Balko, riaditeľ Agentúry EPS, ktorá každoročne vyhlasuje Súťaž o najzaujímavejšiu turistickú atrakciu Nitrianskeho kraja. „Vieme, že v NSK je cestovný ruch dlhodobo úplne na konci pozornosti kompetentných. V návštevnosti, a teda aj v príjmoch z cestovného ruchu, nás predbehli všetci, aj kraje s horšími podmienkami a možnosťami, ako máme my. Každá pomoc by preto bola vítaná,“ myslí si Balko.

Podľa jeho slov by vznik celokrajskej organizácie cestovného ruchu mohol byť významným impulzom na zmenu k lepšiemu. „Obhajovať jej neschválenie tým, že v našom kraji nemáme ani miestne a oblastné organizácie, je podobné, ako hladnému nedať prílohu s odôvodnením, že ju nepotrebuje, keď nemá ani hlavné jedlo,“ skonštatoval Balko.