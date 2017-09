Produkcia priemyslu USA v auguste pre hurikán Harvey klesla o 0,9 %

dnes 13:46 -

Americká priemyselná produkcia v auguste oslabila o 0,9 percenta. Bol to jej najvýraznejší pokles za osem rokov, pričom hlavným dôvodom boli škody, ktoré spôsobil hurikán Harvey odvetviu spracovania ropy, výroby plastov a chemikálií. Informoval o tom americký Federálny rezervný systém (Fed). Produkcia spracovateľského priemyslu USA minulý mesiac oslabila o 0,3 percenta. Fed konštatoval, že ak by USA nezasiahol hurikán, spracovateľský priemysel by posilnil o približne 0,5 percenta.

Prieskum medzi americkými firmami spracovateľského priemyslu, ktorý sa uskutočnil v auguste pred hurikánom Harvey, pritom ukázal, že aktivita v tomto segmente stúpla na šesťročné maximum. Produkcia ťažobného odvetvia USA sa minulý mesiac tiež zmenšila, a to o 0,8 percenta, keďže Harvey spôsobil dočasné zastavenie ťažby ropy a zemného plynu.