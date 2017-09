Na D1 medzi Trenčínom a Nemšovou čakajú na vodičov dopravné obmedzenia

dnes 13:31 -

Pre údržbu vozovky sa musia vodiči pripraviť na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 medzi Trenčínom a Nemšovou v smere na Žilinu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude frézovať vozovku a pokladať emulzný mikrokoberec.

Ako informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, od 15. septembra od 6.00 hodiny do 21. septembra do 24.00 hodiny budú pracovať na kilometri 129,000 až 130,000 vo vonkajšom jazdnom pruhu a v pruhu pre pomalé vozidlá. Od 16. septembra od 6.00 do 22. septembra do 14.00 h a od 23. septembra od 6.00 do 27. septembra do 14.00 h budú cestári pracovať v úseku medzi 135,700 a 137,000 kilometrom vo vnútornom jazdnom pruhu.

„Doprava bude v čase prác vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu,“ doplnila Michalová.