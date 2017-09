Sme rodina navrhuje 50-% zdanenie zisku energetických monopolov

dnes 12:01 -

Opozičné hnutie Sme rodina chce zaviesť do praxe 50-% zdanenie zisku energetických monopolov a 33-% zdanenie zisku bánk, poisťovní a telekomunikačných operátorov. Takéto zmeny navrhujú predstavitelia hnutia v novele zákona o dani z príjmov, o ktorej bude plénum Národnej rady (NR) SR rokovať na aktuálnej schôdzi parlamentu.

Podľa podpredsedu hnutia Milana Krajniaka ide o zákon o daňovej spravodlivosti. Argumentoval tým, že napríklad SPP - distribúcia dosiahla v minulom roku ziskovú maržu 37 %. "Energetický monopol SPP zarába na Slovákoch desaťkrát viac, ako zarábajú energetické firmy v západnej Európe," zdôraznil Krajniak na dnešnej tlačovej konferencii v NR SR.

Keď už podľa neho tieto spoločnosti ľudí "ozbíjajú", chce, aby aspoň nemohli vyviezť peniaze do zahraničia, ale aby ostali na Slovensku a mohla ich vláda ľuďom vrátiť späť. Hnutie zároveň v novele navrhuje, aby sa ostatným podnikateľom znížila daň zo zisku na 19 %. Potom by podľa Krajniaka mali títo podnikatelia zdroje na zvýšenie platov svojich zamestnancov.

Ďalšou novelou, ktorú Sme rodina predkladá na aktuálnu schôdzu parlamentu, je novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V rámci nej chce hnutie rozšíriť možnosť poberania príspevku za osobnú asistenciu pre zdravotne ťažko postihnuté dieťa aj na členov tzv. širšej rodiny, ktorí tieto asistenčné služby aj reálne každodenne vykonávajú. To znamená napríklad manžel, manželka, rodičia, starí rodičia či súrodenci alebo svokor a svokra. "Najlepšie sa vie o zdravotne ťažko postihnuté dieťa postarať ten, kto to robí so srdcom a s láskou," odôvodnila podpredsedníčka hnutia Petra Krištúfková.