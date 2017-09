Trumpova ochranárska politika by poškodila svetový obchod

dnes 14:01 -

Donald Trump voličom v prezidentskej kampani sľúbil, že v jeho politike v Bielom dome bude Amerika na prvom mieste. Podporu získaval heslom „America First“. Trumpovo predsavzatie neznamenalo len to, že prijme opatrenia na ochranu vlastnej ekonomiky.

Čo by znamenalo obmedzenie svetového obchodu, o tom hovorí najnovšia štúdia významného ekonomického ústavu Ifo. Jej hlavným záverom je, že by na Trumpovu politiku doplatili takmer všetci.

V štúdii, ktorú si objednala nadácia Gütersloher Stiftung, experti ústavu prepočítali viaceré možnosti dôsledkov Trumpovho predsavzatia pre 43 štátov a pre zvyšok sveta. Realizácia Trumpovho zámeru, by však zasiahla aj export USA.

V najhoršom prípade by americká ekonomika v dlhodobom horizonte klesla o 2,3 %. Podľa vlaňajších výsledkov by hrubý domáci produkt (HDP) krajiny klesol o 415 miliárd USD (345,92 miliardy eur). Hodnota HDP Spojených štátov dosiahla vlani takmer 18,6 bilióna USD.

Ak by prezident Trump medzi krajinami Severoamerickej zóny voľného obchodu (NAFTA), ktorú tvoria USA, Kanada a Mexiko, zaviedol clá, technické prekážky a vyžadoval predkladanie technickej dokumentácie, dlhodobý príjem v Spojených štátoch by sa znížil na obyvateľa ročne o 0,2 %. Kanade by klesol o 1,5 %. Nemecko by malo zo zrušenia dohody NAFTA prínos. Podľa prepočtov Ifo by nemecký vývoz do USA vzrástol o 3,2 % na 4,4 miliardy USD.

V štúdii sa uvádza, že najväčšie škody by vznikli, ak by USA zaviedli na dovoz tovarov z celého sveta 20-% clo. Odpoveďou by však boli protiopatrenia, ktorými by sa obmedzili dovozy amerických produktov. Vývoz USA by klesol o 40 až 50 %. Americký hrubý domáci produkt (HDP) by sa prepadol o 250 miliárd USD. O 22 miliárd USD by klesol aj nemecký HDP. V minulom roku bola jeho hodnota takmer 2,5 bilióna USD.