M. Hlivák: Prioritami sú profesionalita ÚVO, predvídateľnosť a vzdelávanie

dnes 10:31 -

Kandidát na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorý dnes odpovedal na otázky členov Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti, v prípade ak bude parlamentom schválený, má tri priority.

"Moje základné priority, aj projekt, aj kandidatúra, je založená na troch základných pilieroch, ktorými sú profesionalizácia úradu, stanovenie princípu právnej istoty v rámci predvídateľnosti konania a rozhodovania, ako aj výchova novej generácie odborníkov v oblasti verejného obstarávania tak, aby sme pritiahli nových ľudí k téme verejného obstarávania," uviedol dnes pre TASR Hlivák po rokovaní parlamentného výboru. Advokáta Hliváka vybrala vláda po verejnom vypočutí koncom augusta.

"Nie som závislý, ani ma nikto nebude pri mojom rozhodovaní na (post) predsedu Úradu pre verejné obstarávanie ovplyvňovať, to garantujem," vyhlásil dnes Hlivák na margo možného ovplyvňovania v činnosti šéfa ÚVO politikmi.

Hliváka si vláda SR vybrala ako kandidáta na post predsedu ÚVO 30. augusta. Zvolila si ho spomedzi deviatich uchádzačov, ktorých verejne vypočula a posunula ho na definitívne schválenie do NR SR.

Hlavným zámerom Hliváka pri budovaní vážnosti a odbornosti úradu je optimalizovať jeho fungovanie. Okrem iného by chcel vytvoriť aj stavovskú organizáciu pre verejné obstarávanie – komoru verejného obstarávania.

Hlivák zároveň koncom augusta odmietol, že by mal blízko k vládnej strane Most-Híd, alebo že by sa v súvislosti s kandidatúrou na post šéfa ÚVO stretol s nejakým politikom. "So žiadnymi politikmi som sa o kandidatúre ani o mojom projekte nerozprával," uviedol Hlivák po verejnom vypočutí.

O post predsedu ÚVO sa uchádzali aj Helena Polónyi, Martin Hasay, Matej Sliška, Matúš Džuppa, Ingrid Šikulajová, Elena Sivová, Zita Táborská a Peter Kubovič. Dvaja posledne menovaní sa zúčastnili aj na prvom kole výberu. Ani jeden z kandidátov, ktorí sa vtedy predstavili na verejnom vypočutí, však nezískal potrebný počet hlasov členov vlády. Úrad vlády preto vyhlásil opätovnú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO, s termínom do konca júla.