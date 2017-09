Trumpabilita v Európe: V ktorých krajinách by mal Trump najväčšiu šancu na zvolenie

Zdroj: politico

Foto: TASR/AP

Podle Pew Research Center je Trumpova popularita nízka na celom svete, len asi 22 % ľudí je presvedčených, že bude podnikať tie správne kroky. Pre nich je synonymom sily, a charizmy a nie synonymom arogancie a netolerancie. Jadrom jeho politiky by malo byť obmedzovanie voľného obchodu a otvorených hraníc, je skeptický voči regulácii aj proti štátu, ktorý sa o všetko postará. To všetko mu dokáže vytvoriť v Európe väčšiu množinu fanúšikov, než by si európske elity želali.



Trumpabilita je index vytvorený serverom politico, meria mieru úspechu, akú by mohol teoreticky Trump dosiahnuť v jednotlivých európskych krajinách. Index odráža premenné ako je napríklad túžba po zmene, po silnom lídrovi, negatívny postoj k slobode médií či nesúhlas s vysokou mierou regulácie.





Najväčšiu podporu by Trump získal v Českej republike. Podobne ako v Spojených štátoch je tu vysoké miera nespokojnosti s tradičnými politickými stranami. To vytvára príležitosť pre nové tváre. Pokiaľ by sa o priazeň uchádzal niekto ako Trump, mal by veľké šance na úspech. Do hry vstupuje Andrej Babiš, ktorý bol k Trumpovi niekoľkokrát prirovnávaný. Ide totiž o miliardára bez predchádzajúcich skúsenosti s politikou. Nebojí sa politicky nekorektných komentárov a jeho rétorika je zameraná aj proti migrantom. Sám Babiš ale otvorene deklaruje jeden veľký rozdiel: „Trump niekoľkokrát zbankrotoval, ja nie.“





Na druhom mieste by skončilo Taliansko. Ešte pred tým, ako svet objavil Donalda Trumpa, tu bol Silvio Berlusconi. Posadnutý sám sebou, neustále prekračujúci všemožné hranice, útočiaci na „nepriateľské médiá“ či „komunistických žalobcov“. Berlusconi síce v súčasnosti nie je pri moci, chystá sa však na comeback a zdá sa, že po voľbách v roku 2018 bude súčasťou vlády. Trump by v Taliansku opäť ťažil z veľkej únavy z tradičných politických strán, čo nahráva populistom.





Tretie miesto by obsadilo Rusko, kde spolu s Izraelom ide o krajiny, kde dôvera v Trumpa po jeho zvolení vzrástla. Trump by v tejto krajine dokázal zabodovať tým, že sa bude prezentovať ako silný vodca. Namiesto golfu by možno musel odhaliť hruď a ukazovať fotky, ako rybárči, či pláva v jazere. Rusi preferujú alfa samcov a ich správanie sa. Popularita Putina je extrémne veľká na vidieku, najslabšia vo veľkých mestách, to je veľmi podobné s podporou Trumpa v USA. Putinova politika ide v mnohých oblastiach ďalej ako tá Trumpova. Trump na svojich protivníkov len slovne útočí, Putinovi kritici neraz záhadne prišli o život. Trump nemá problém s ignorovaním faktov, Putin nemá problém s klamstvom a lžami. Trump by sa aj v Kremli dokonale vynímal.







Štvrté je Turecko na čele s Recep Tayyip Erdoğanom, ktorý národu prisľúbil, že vo svojej krajine zvýši životnú úroveň a obnoví podobu Turecka z osmanského obdobia ako najvplyvnejší národ na Blízkom východe. Podobne ako Trump, má silný sklon brať kritiku veľmi osobne, Erdoğan žaloval viac ako 2 000 ľudí za to, že ho urazili. Trump a Erdoğan majú prekrývajúcu sa základnú podporu - obaja vyzývajú k náboženským konzervatívcom a pandurujú nacionalistom, aby vyhrali voľby. Avšak existujú určité charakteristiky Trump, ktoré by okamžite sťažili jeho zvolenie do krajiny s väčšinovou moslimskou príslušnosťou, akou je Turecko: Jeho hrubé poznámky o ženách by neboli dobre prijaté a jeho dve rozvody by mu ani nepomohli , Izraelistická politika prisťahovalectva a obchodnej politiky spoločnosti Trump by bola tiež mimo miesta v krajine ako Turecko, ktoré úspešne využilo tieto dve oblasti ako pákový efekt so Západom.





Piate je Maďarsko dokázalo, že Trumpov múr nie je vôbec jeho výmysel. Rastúce nepriateľstvo krajiny voči prisťahovalectvu malo za následok výstavbu ostnatého drôteného plotu pozdĺž jeho južnej hranice v snahe zastaviť príliv utečencov. Maďarský premiér Viktor Orbán je rovnako buď milovaný, alebo nenávidený ako Trump. Ich politické priority sú synchronizované vo viacerých odvetviach ako prisťahovalectvo, nepriateľstvo voči "falošným médiám", kde Orbán zašiel až k likvidácii najväčších opozičných novín. Napriek tomu, po siedmich rokoch v kancelárii zostáva Orbánova strana najpopulárnejšou v krajine.

Prvú desiatku krajiny ešte dopĺňa Azerbajdžan, Poľsko, Bulharsko a Francie s Veľkou Britániou. Slovensko medzi výraznejších podporovateľov Trumpa nepatrí.