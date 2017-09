Ceny ropy vzrástli, cena WTI sa posunula nad 48 USD za barel

dnes 21:01 -

Ceny ropy vzrástli, cena ropy Brent však len minimálne. Na druhej strane, cena americkej ľahkej ropy WTI sa posunula nad 48 USD za barel (159 litrov).

Na trhy pôsobí viacero faktorov. Na jednej strane na ceny ropy zatlačil hurikán Irma, ktorý koncom minulého týždňa zasiahol Floridu a ktorý by podľa niektorých obchodníkov mohol znížiť dopyt v USA. Na druhej strane sa postupne obnovuje prevádzka rafinérií v Texase po hurikáne Harvey. Ceny ropy podporili aj správy o rokovaniach Saudskej Arábie so zástupcami Venezuely a Kazachstanu o predĺžení dohody o obmedzení produkcie. Tá by sa mohla predĺžiť minimálne o tri mesiace.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri vzrástla do 20.26 h SELČ o 4 centy na 53,82 USD (44,86 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa zvýšila o 59 centov na 48,07 USD/barel.