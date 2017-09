Návrhy OĽaNO na zmenu Zákonníka práce do druhého čítania neprešli

dnes 18:01 -

Zavedenie mzdového zvýhodnenia za víkendovú prácu či úprava veku odchodu do dôchodku pre učiteľov dnes v pléne neprešli. Poslanci Národnej rady SR odmietli dve novely Zákonníka práce z dielne hnutia OĽaNO.

Opoziční poslanci chceli zaviesť mzdové zvýhodnenie pre zamestnancov za prácu vykonávanú počas víkendu. "Popri dosiahnutej mzde sa navrhuje zamestnancovi poskytnúť ešte sumu vo výške 100 % jeho priemerného zárobku, ak prácu vykoná v sobotu alebo nedeľu," uviedli poslanci.

V ďalšej novele navrhovali upraviť dôchodkový vek pedagogických zamestnancov. "Dôkladné a svedomité plnenie povinností pedagogických zamestnancov si bezpochyby vyžaduje dobrú fyzickú aj psychickú kondíciu. Práca pedagóga sa od určitého momentu stáva s pribúdajúcim vekom čoraz náročnejšia. Bez zveličovania pritom možno konštatovať, že s dosiahnutím istého veku sa už vykonávaná práca stáva neefektívnou a dokonca kontraproduktívnou," vysvetľovali poslanci.

Chceli preto stanoviť pevnú vekovú hranicu, dosiahnutím ktorej automaticky zanikne učiteľský pracovný pomer. "Z dôvodu možných negatívnych následkov takéhoto skončenia pracovného pomeru sa zároveň zavádza možnosť zmeny pracovných podmienok, a tým aj predĺženia pracovnej zmluvy o ďalšie dva roky, a to v rámci uvedeného obdobia aj opakovane," priblížili poslanci.

Zároveň plénum neposunulo do druhého čítania ani novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov OĽaNO. V nej chcela skupina poslancov zaviesť do praxe to, aby boli fyzické osoby, ktoré poberajú peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávajú osobnú asistenciu človeku s ťažkým zdravotným postihnutím, povinne dôchodkovo poistené. A to bez ohľadu na to, aký vek má osoba, o ktorú sa starajú.