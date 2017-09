SaS očakáva koniec diskusie o uvoľňovaní dlhovej brzdy

dnes 16:16 -

Uvoľnenie dlhovej brzdy v prospech výstavby cestnej infraštruktúry nie je dobré pre Slovensko. Tvrdia to poslanci za stranu SaS a koalícii vyslali jednoznačný signál, že návrh na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v parlamente nepodporia. Poslanec Eugen Jurzyca pritom vyzval vládu a poslancov, aby v ďalších aktivitách smerujúcich k zvyšovaniu verejného dlhu nepokračovali.

Koaliční poslanci pri obhajobe návrhu uznesenia, ktorým chcú zaviazať finančný parlamentný výbor, aby vypracoval novelu ústavného zákona s investičnou výnimkou na infraštruktúrne projekty, argumentovali tým, že po skončení eurofondov nebude mať krajina dostatok zdrojov na budovanie diaľnic a rýchlostných ciest. Jurzyca to však vidí inak. „Jediným problémom nie je len nedostatok peňazí, ale aj to, že sa blížia voľby do vyšších územných celkov a vládni kandidáti majú problém obhájiť svoje sľuby,“ tvrdí.

Ako doplnil Jurzycov starnícky kolega z SaS Miroslav Ivan, navrhovaná úprava dlhovej brzdy je aj v rozpore so súčasným stavom vo výstavbe dopravnej infraštruktúry. Hoci koaliční poslanci sľubujú, že by sa po uvoľnení dlhovej brzdy riadili odporúčaniami odboru Hodnoty za peniaze, posledné projekty podpísané rezortom dopravy hovoria o pravom opaku. Ako dodal, sám premiér tejto krajiny povedal, že nebude rešpektovať názor nejakého úradníka.

Problémom je podľa Ivana aj fakt, že štát nemá ani pripravené projekty, ktoré by mohol z vyššieho zadlžovania financovať. V zozname diaľnic, ktoré sú prílohou uznesenia, je vyše 1 000 kilometrov diaľnic, pričom podľa poslanca je menej ako 10 kilometrov pripravených na výber zhotoviteľa. Samotné ministerstvo podľa neho nemá v budovaní dopravnej infraštruktúry nastavené žiadne priority.

Hlasovanie o spomínanom uznesení, ktoré má zaviazať finančný výbor k vypracovaniu novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, je naplánované na pondelok podvečer. Hoci tento dokument si vie koalícia schváliť aj jednoduchou väčšinou, na odsúhlasenie zmien ústavného zákona by už potrebovala minimálne 90 hlasov, teda aj opozičných poslancov. Jurzyca však predpokladá, že aj keď bude uznesenie schválené a nedostane aspoň 90 hlasov, diskusia o uvoľňovaní dlhovej brzdy skončí. „Predpokladáme, že to uznesenie nezíska 90 hlasov, z čoho vznikne signál, že vláda nemá dosť na zmenu ústavného zákona, a tým diskusia o zvyšovaní dlhu skončí. Predpokladáme to a dúfame, že to tak bude,“ dodal.