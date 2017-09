dnes 15:46 -

Slovensko je lepšie pripravené na prípadnú plynovú krízu ako v roku 2009. Vyplýva to z aktuálnej Správy Ministerstva hospodárstva (MH) SR o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie, ktorou by sa v najbližšom období mala zaoberať vláda.

"Na základe uskutočnených opatrení, ktoré sú uvedené v materiáli, je možné konštatovať, že Slovenská republika je v porovnaní s rokom 2009 lepšie pripravená na situáciu, ak by sa obdobné prerušenie dodávok plynu z Ruskej federácie cez Ukrajinu zopakovalo," priblížil rezort hospodárstva.

Dodávka zemného plynu pre potreby odberateľov na území SR je podľa MH SR zabezpečená na základe zmlúv jednotlivých dodávateľov plynu pôsobiacich v SR. Okrem objemov plynu skladovaných v zásobníkoch plynu na nadchádzajúce zimné obdobie, SPP ako najvýznamnejší dodávateľ plynu má uzavretú zmluvu so spoločnosťou E.ON Global Commodities o dodatočných dodávkach plynu, ktoré by mali byť k dispozícii pre potreby slovenského trhu v čase krízy. Zmluva garantuje dodávky plynu nezávislé od prepravy cez územie Ukrajiny.

"V zásobníkoch zemného plynu (prevádzkovatelia Nafta, a.s., Pozagas, a.s., SPP Storage s.r.o.), ktorých celková kapacita je 4,07 miliardy m3, bolo k 6. augustu 2017 uskladnených 2,5 miliardy m3, teda viac ako 60 % z celkovej kapacity, pričom proces vtláčania zemného plynu do zásobníkov pokračuje v zmysle prevádzkových podmienok a predpisov prevádzkovateľov, ako aj požiadaviek jednotlivých zákazníkov," spresnilo v materiáli MH SR.

V rámci prepojenia slovenskej a českej prepravnej siete sa podľa správy vykonali technické opatrenia, ktoré umožnia reverzný tok plynu z ČR na Slovensko s kapacitou 67 miliónov m3 denne. Vykonali sa tiež technické opatrenia, ktoré umožňujú využitie reverzného toku plynu z Rakúska. Kapacita tohto prepojenia je 23 miliónov m3 denne. V prípade mimoriadnych núdzových situácií by bolo možné využiť aj funkčné prepojenie na úrovni distribučných sietí Kittsee – Petržalka.

"Dňa 1. júla 2015 bolo plynovodné prepojenie s Maďarskom uvedené do štandardnej komerčnej prevádzky. Prepojenie poskytuje vstupnú prepravnú kapacitu takmer 5 miliónov m3 denne na prerušiteľnej báze," doplnil rezort hospodárstva. Vo februári 2017 projekt poľsko-slovenského prepojenia plynárenských sietí získal finančnú podporu na práce spojené s realizáciou plynovodu vo výške takmer 108 miliónov eur.

"Po tom, čo projekt Eastring získal status projektu spoločného záujmu (PCI) spoločnosť eustream, a.s., a ďalší prevádzkovatelia, ktorí sú zapojení do projektu, budú spolupracovať pri analýzach a hodnotení s cieľom jeho realizácie v termíne podľa harmonogramu. Vo februári 2017 bol projekt podporený sumou 1 milión eur na vypracovanie štúdie realizovateľnosti," poznamenalo ďalej v správe MH SR.

S cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti dodávky plynu sa ešte realizovali dva projekty. "Spoločnosť Nafta, a.s., realizovala prepojenie zásobníkov s prepravnou sieťou, ktoré umožní navýšenie dodávok plynu zo zásobníka počas prerušenia dodávok plynu do SR. Spoločnosť eustream, a.s., realizovala opatrenia, ktoré umožňujú reverzný tok plynu v rámci prepravnej siete v SR. V tomto režime je možné zo západu na východ prepraviť množstvo plynu, ktoré je vyššie, ako najvyššia spotreba na Slovensku v zimných mesiacoch," dodal rezort hospodárstva.