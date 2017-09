Ženy a mzdy: Vyjednávanie je v rozpore s tým, čo od vás zamestnávateľ očakáva

Zdroj: Harvard Business Review

Nepísané zákony hovoria o tom, že pri pracovnom pohovore má personalista zákaz pýtať sa kandidáta na jeho predchádzajúcu mzdu. Tábor obhajcov rovnakého odmeňovania povzbudzuje ženy k tomu, aby o svojej doterajšej mzde radšej pomlčali. Ale nová štúdia od PayScale naznačuje, že ak ženy o predchádzajúcej mzde nič neprezradia, dostanú sa do nevýhodnej pozície tak či onak.



Na internetovej stránke, ktorá obsahuje databázu platov, požiadali 15413 uchádzačov o zamestnanie, aby sa vyjadrili k odpovediam na otázky týkajúce sa ich predchádzajúcej mzdy. Podľa článku v Harvard Business Review, keď ženy odmietli odhaliť svoju platovú históriu, dostali ponuku o 1,8 % nižšiu ako ženy, ktoré sa uchádzali o podobnú prácu v tej istej spoločnosti, ale nemali problém hovoriť o svojom predchádzajúcom plate. Zaujímavé je, že ak muži odmietli takýto rozhovor, stal sa pravý opak, dostali ponuku o 1,2 % vyššiu.

Lydia Franková z PayScale teoretizuje, že ženy, ktoré nezverejňujú svoje predchádzajúce platy, sú týmto spôsobom na pohovore potrestané. Ekonómka Carnegie Mellonovej univerzity Linda Babcocková sa domnieva, že je to trest za to, že prezradia niečo, čo je v rozpore s očakávaniami spoločnosti o tom, ako by sa mali správať. "Ženy sú takto trestané oveľa viac než muži na pracovných pohovoroch," povedala Babcocková pre NPR, neziskové združenie verejných rozhlasových staníc v USA. "Je menej pravdepodobné, že sa na pracovnom pohovore zapáčite, ak začnete vyjednávať. Je aj menej pravdepodobné, že vás zamestnajú. Toto sú skutočné sociálne sankcie za to, ak ženy začnú vyjednávať." To, že ženy odmietajú odpovedať na otázky ohľadom predošlých platov signalizuje, že majú v úmysle rokovať, ale nakoniec vyvolávajú negatívnu odpoveď, tvrdí Franková. Muži neplatia žiadnu sociálnu daň za vyjednávanie a ich odmietnutie poskytnúť informáciu o predchádzajúcom plate doteraz nebolo považované za argument pre nižší plat.





Franková je presvedčená, že zamestnávatelia by sa na mzdové otázky tohto typu zameriavať nemali, ak potrebujú vedieť, či si môžu kandidáta dovoliť, odporúča požiadať o platové očakávania a nie o históriu predchádzajúcich platov. Alebo poskytnúť mzdové rozpätie a nechať kandidáta, nech si v ňom vyberie.



Pre žiadateľov o zamestnanie, či majú hovoriť o predchádzajúcom plate neexistuje odpoveď. Odmietnutie môže nastaviť tón pre náročnejšie rokovania, zatiaľ čo odpoveď môže viesť k ponuke s nižšou štartovacou latkou. Jedným z riešení by mohlo byť vysvetlenie kontextu odmietnutia, že táto otázka sa často zneužíva proti ženským kandidátom. Tak by ženy mohli predísť negatívnej reakcii zo strany personalistu.