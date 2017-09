Ryanair predloží ponuku na kúpu časti Alitalie

dnes 17:01 -

Írsky nízkonákladový letecký prepravca Ryanair do 2. októbra predloží ponuku na prevzatie diaľkovej prepravy talianskej leteckej spoločnosti Alitalia. Povedal to v stredu generálny riaditeľ firmy Ryanair Michael O'Leary, čím zopakoval zámer jeho spoločnosti prevziať časť Alitalie, ktorá v máji vyhlásila bankrot. O'Leary zároveň novinárom povedal, že oživenie Alitalie si vyžaduje zníženie počtu pracovných miest bez ohľadu na to, kto firmu kúpi.

Talianska tlačová agentúra ANSA citovala O'Learyho vyjadrenie, že Ryanair ponúkne firme Alitalia perspektívu rastu, čo nakoniec bude znamenať istotu väčšieho počtu pracovných miest pre viac ľudí. Konštatoval, že Alitalia by mala prevádzkovať viac diaľkových liniek do Ázie, Afriky a Severnej Ameriky. Predstavitelia talianskej vlády sa však vyjadrili, že sa chcú vyhnúť tomu, aby sa majetok Alitalie predával po častiach.

Ryanair je najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe a na letisku v Bratislave zriadila v marci 2015 svoju základňu.