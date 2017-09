Zvýšenie sadzby za poistencov štátu parlament posunul do 2. čítania

dnes 11:31 -

Sadzba za poistencov štátu by sa mala od 1. novembra tohto roka zvýšiť zo súčasných 3,78 % na 4,73 %. Do sektoru zdravotníctva by sa tak malo dostať 50 miliónov eur. Stanovuje to návrh novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú poslanci NR SR v stredu posunuli do druhého čítania. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker však zdôraznil, že presné číslo bude známe po daňovej prognóze 20. septembra.

Minister tiež vysvetlil, že nepôjde o zdroje naviac. "Toto sú zdroje na zaplatenie účtu, ktorý tu je. Tieto peniaze nebudú vytvárať predpoklad na zvýšené úhrady pre poskytovateľov, nevytvárajú predpoklady na valorizácie miezd nad rámec," povedal pred časom.

Šéf rezortu sa viackrát vyjadril, že oproti schválenému rozpočtu na tento rok by sektor zdravotníctva potreboval zhruba 150 miliónov eur. "Na tomto nemáme zhodu s ministerstvom financií," povedal Drucker.