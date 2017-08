Čmáranice z ulice: Keď sa 200 dolárov dokáže zmeniť na pol milióna

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:34 -

Niekomu vadí a odmieta ho s tým, že to nie je nič iné ako druh vandalizmu, niečo nelegálne. Ale nájdu sa aj takí, ktorí vidia istý potenciál a vyčíslujú ho na milióny dolárov z predaja v galériách. Pouličné umenie sa postupne dostáva do hlavného prúdu a je čoraz atraktívnejšie aj pre investorov z jednoduchého dôvodu: na začiatku je to dosť lacné.

Steve Lazarides o tom vie svoje. To on dostal človeka pod pseudonymom Banksy do komerčného umeleckého priemyslu. Ako povedal pre televíznu stanicu CNBC, pouličné umenie sa môže pochváliť vysokou návratnosťou investícií. "Ak sa vrátime o desať rokov späť, a si vezmete si jednu z tých umeleckých diel, ktoré som v tom čase predal za 149,99 libier, sa dnes niektoré predávajú za 300 až 400 000 libier. To je celkom pekné zhodnotenie investície do desiatich rokov," povedal Lazarides, majiteľ Lazarides Rathbone, londýnskej galérie zameranej na predaj pouličného umenia.





Mimochodom z 149,99 na 400 000 by predstavovalo nárast viac ako 266,584 percenta.

Ide o umenie, ktoré povstalo z graffiti na múroch a verejnej doprave, umeleckí investori si ale dokázali nájsť cestu k nákupu takýchto diel. V priestoroch galérie už umelci nepredávajú len plátna. Najznámejšia je časť steny, na ktorúj britský umelec Banksy namaľoval "Dievča s balónikom". Stenu rozobrali a vydražili za viac ako 73 000 libier. Aj ceny nehnuteľností v budovách v londýnskom Shoreditchu, ktoré obsahujú také kultové umelecké diela, stúpli.





"Tí najlepší urobia niečo iné pre galériu ako to čím sa prezentujú na uliciach. Za posledných 15 rokov som už videl toho veľa a stále sa to zlepšuje," povedal Lazarides pre CNBC.

Banksy by mohol byť tvárou predaja pouličného umenia v hodnote miliónov dolárov, ale Lazarides poukázal na to, že z ulíc pochádzajú aj iní slávni umelci. "Máme tu napríklad Keitha Haringa a Jean-Michela Basquiata. Ľudia zabúdajú, že sú to graffiti umelci a chceli by ich predávať za desiatky miliónov dolárov." Dielo od Basquiata začiatkom tohto roka v aukcii Sotheby's v New Yorku vydražili za rekordných 110,5 milióna dolárov. "Keď sme začínali pred 15 až 20 rokmi, vyháňali nás z každej budovy, dnes nás vítajú s otvorenou náručou," povedal Lazarides.





Ide o umelecký smer, ktorý rokmi nezovšednel. Didier Jaba Mathieu, je kolumbijský graffiti umelec, ktorý vďaka svojmu nadaniu precestoval celý svet, nedávno vystavoval svoje práce v Singapure. "Štyridsať rokov dozadu, v 70-tych rokoch, ľudia hovorili, že graffiti je trend. Bolo to trend pred 40. rokmi a je trendom stále, aj dnes. "povedal pre CNBC.





Ale milovníci umenia sa obávajú, že komerčný aspekt by mohol ohroziť posolstvo tohto druhu umenia. Mathieu tvrdí, že ide o úmyselné škatuľkovanie. "Street art je len úspešnejšie slovo, znie to lepšie ako graffiti, čo je spájané s kontrakultúrou. Pod pouličným umením si môžete predstaviť čokoľvek, ale to, čo robia graffiťáci v uliciach, je skutočná podstata tejto umeleckej formy."