Neistota okolo leteckej dopravy po brexite môže spôsobiť pokles letov

Neistota v súvislosti s leteckou dopravou medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou (EÚ) po brexite, by mohla spôsobiť obrovský pokles letov z ostrovných letísk. Uviedla to dnes televízia Sky News s odvolaním sa na správu tohto odvetvia.

V správe sa uvádza, že pri najpesimistickejšom scenári by mohlo dôjsť k 41-% poklesu cestujúcich z najväčších britských letísk v období od marca 2018 do marca 2019.

Podľa Sky dôverná správa, ktorú dostala vláda od najväčšieho európskeho letiska Heathrow a letísk Gatwick, Stansted, London City a Manchester, vyzýva kabinet, aby sa snažil dosiahnuť dočasnú dohodu o leteckej doprave do októbra 2018.

Letecké spoločnosti so sídlom v EÚ majú na základe dohody o voľnom leteckom trhu z 90. rokov právo lietať do akejkoľvek členskej krajiny. Veľká Británia sa však po odchode z bloku bude musieť s EÚ dohodnúť na podmienkach prístupu do jej vzdušného priestoru.

Aerolínie už pritom pripravujú letové plány na ďalší rok. A na jar 2018 začnú pracovať na plánoch na leto 2019, keď už bude Británia mimo EÚ. Pokiaľ Londýn nepríde včas s reálnym riešením, leteckým spoločnostiam hrozí, že budú musieť svoje plány zoškrtať.

Zatiaľ však nie je jasné ani to, či Veľká Británia zostane členom Európskeho leteckého úradu, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov o bezpečnosti leteckej dopravy. Prípadný odchod by vážne ovplyvnil firmy, ktoré zabezpečujú údržbu lietadiel alebo certifikáciu náhradných dielov.