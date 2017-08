Slovenskí spotrebitelia začali uprednostňovať na pultoch domáce rajčiny

dnes 16:46 -

Slovenskí spotrebitelia začali v posledných rokoch vo veľkej miere uprednostňovať slovenské rajčiny. Vďaka tomu slovenskí producenti v súčasnosti pokrývajú až 70 percent slovenského trhu, potvrdil počas tohtoročnej výstavy Agrokomplex v Nitre podpredseda predstavenstva odbytovej organizácie Ovozela Michal Šula.

Odbytová organizácia zastrešuje piatich pestovateľov, ktorí dodávajú na trh zhruba polovicu z celoslovenskej produkcie rajčín. „Veľký dopyt spotrebiteľov po domácej zelenine začal byť po roku 2010. Nastala však situácia, že ju nemal kto pestovať. Obchodníci si začali uvedomovať, že musia s domácimi pestovateľmi spolupracovať,“ povedal Šula.

Trh so zeleninou tvoria tri segmenty – poľná zelenina, zemiaky a skleníková zelenina. „Každý z týchto segmentov funguje z rôznych dôvodov inak, v komerčne zaujímavých produktoch ako rajčiny či cesnak začalo trh pokrývať dostatok pestovateľov. Veľmi dôležitým krokom bol vznik funkčného odbytového združenia, ktoré dokáže zastrešiť veľké množstvo produkcie. Bez toho by sme nemali šancu dostať sa do reťazcov a udržať sa tam,“ skonštatoval Šula.

Producenti združení v Ovozele v súčasnosti hospodária na 12 hektároch zakrytej plochy, na ktorej v minulom roku vyprodukovali 5000 ton rajčín. V súčasnosti sa rozširuje o ďalšie tri hektáre, ktoré pribudnú na farme v Brutoch v okrese Nové Zámky.

V budúcom roku sa členská základňa Ovozely rozšíri o ďalšieho producenta, VITA - ZEL & company, spol. s r. o., Marcelová. „Zaoberá sa aj pestovaním poľnej zeleniny, no najmä melónov, čo určite zaujme spotrebiteľa. Naše ťažisko sú síce rajčiny, no chceme ísť aj do ďalších produktov. Budeme rozširovať našu ponuku o uhorky, melóny, uvažujeme o cesnaku,“ potvrdil Šula.