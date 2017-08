Neďaleko automobilky Jaguar Land Rover vznikne obchodné centrum

dnes 10:01 -

NITRA 18. augusta (SITA) - Neďaleko automobilky Jaguar Land Rover vznikne menšie obchodné centrum. Plánuje ho postaviť spoločnosť Nitra Invest na pozemkoch pri rýchlostnej ceste R1 zo strany Priemyselného parku Nitra – Sever. Ako pre agentúru SITA povedal konateľ spoločnosti Ondrej Ščurka ml., retail bude mať do 3 000 metrov štvorcových a bude tu priestor pre zhruba osem prevádzok. „Potvrdené už máme potraviny, predbežný záujem máme z drogérie, zaujímajú sa o to lekárne. Je tu ešte priestor napríklad pre domáce potreby, nejaký diskont a chceli by sme tam umiestniť aj bistro či menšiu reštauráciu,“ priblížil zámer Ščurka. Výstavba by sa podľa neho mohla začať už tento rok, prevádzky by chceli otvoriť do jesene 2018.

Dôvodom prípravy tohto projektu je podľa Ščurku fakt, že v priemyselnom parku v súčasnosti absentuje akákoľvek vybavenosť. „Cieľom je, aby si ľudia cestou domov z práce mohli nakúpiť bez toho, aby museli byť v zápchach v meste, motať sa po veľkom obchodnom centre, hľadať miesto na parkovanie. Predpokladáme, že aj obyvatelia Zobora by o to mohli mať záujem,“ povedal Ščurka. V ďalšej fáze plánuje spoločnosť Nitra Invest, ktorá vlastní veľkú časť pozemkov v priemyselnom parku, postaviť pri rýchlostnej ceste neďaleko retailu administratívne priestory na prenájom a materskú školu. „Zamestnávatelia nám stále pripomínajú, že o škôlku je veľký záujem. Predbežne počítame s kapacitou od 50 do 100 detí,“ doplnil Ščurka.