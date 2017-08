Mladých prsia nezaujímajú, reštaurácia musela zmeniť stratégiu

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP

dnes 0:21 -

Na druhej strane sú návštevníci vo veku od 55 do 64 rokov, tí o 17 % častejšie vyhľadajú obsah súvisiaci s prsníkmi."V súčasnosti už väčšie prsia neťahajú, aj keď som si istá, že sa to vráti," povedala Sarah Pedersenová, profesorka z univerzity Robert Gordon pre Playboy. "Máme tendenciu reagovať na to, čo už bolo predtým."

Pre reštaurácie, ktoré majú svoj biznis podporený práve ženskými vnadami, ako je Hooters, je strata záujmu o prsia pre podnikateľský plán zlou správou. Počet prevádzok Hooters v Spojených štátoch klesol od roku 2012 do roku 2016 o viac ako 7 % a predaj stagnoval, ako vyplýva zo správ z tohto odvetvia. Časť prepadu ale treba pripísať všeobecnej situácii, ktorá postihla väčšinu stravovacích reťazcov. Vzhľadom na pokles vplyvu prsníkov, nie je žiadnym prekvapením, že Hooters dali opäť do popredia svoj core biznis a rýchlo zamenil prsnaté čašníčky za oblečený, zmiešaný personál.