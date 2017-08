Buffett verí bankovému sektoru

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 15:53 -

Berkshire Hathaway, spoločnosť Warrena Buffetta, predala svoj podiel v spoločnosti General Electric koncom júna, vyplýva to z hlásenia regulátorovi. Konglomerát predtým vlastnil 10,6 milióna akcií spoločnosti GE, podľa regulačných zverejnení v máji. John Flannery sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti General Electric 1. augusta po tom, čo Jeff Immelt odstúpil po 16 rokoch. Flannery bol predtým prezidentom a generálnym riaditeľom spoločnosti GE Healthcare. Zdá sa, že Berkshire verí skôr staršej časti osadenstva spoločnosti GE.



Buffett počas finančnej krízy uzavrel dohodu o preinvestovaní 3 miliárd dolárov do GE a neskôr prepísal opčné listy na blue chip akcie spoločnosti v podobnej dohode, akú dosiahol so spoločnosťami Goldman Sachs a Bank of America.



Berkshire oznámila aj podiel 17,5 milióna akcií v spoločnosti Synchrony Financial, finančnej spoločnosti GE, ktorá bola vyčlenená na prvotnú verejnú ponuku v roku 2014. Akcie Synchrony sa tento rok prepadli o viac ako 18 percent, ale v pondelňajšom obchodovaní si pripísali viac ako 4 percentá.





Berkshire tiež zvýšila svoje držby Bank of New York Mellon o 52,2 percenta na 50,2 miliónov akcií.

Buffett sa zameral aj na finančný sektor, o čom sa mnohí domnievajú, že je po rokoch historicky nízkych úrokových sadzieb a mimoriadnej regulácie pripravený na rast. V júni spoločnosť Berkshire oznámila, že prevedie opčné listy v Bank of America na 700 miliónov spoločných akcií, čo z nej urobí najväčšieho akcionára banky po dokončení tejto konverzie.





Berkshire zároveň zvýšila svoj podiel v spoločnosti General Motors o 20 percent v druhom štvrťroku na 60 miliónov akcií. Akcie automobilky vzrástli o 1,8 percenta v tomto roku po zápase s prokuratúrou zo strany aktivistov Hedge Fund Greenlight Capital, ktorý vedie David Einhorn. Akcionári spoločnosti GM v júni hlasovali prevažne v prospech spoločnosti, čo je porážka pre Einhorna. Greenlight koncom júna mala 59,7 miliónov akcií spoločnosti GM. Akcie spoločnosti GE sa tento rok prepadli o takmer 20 percent.