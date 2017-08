Britská medziročná inflácia sa v júli nezmenila

dnes 12:01 -

Medziročná inflácia vo Veľkej Británia sa v júli nezmenila a zostala na úrovni 2,6 percenta. Informoval o tom v utorok britský štatistický úrad ONS. Medziročná inflácia je tak mierne lepšia, ako sa očakávalo. Ekonómovia totiž predpokladali, že tempo inflácie sa trochu zrýchli, a to na 2,7 percenta. Britská inflácia je však aj tak nad hranicou 2 percentá, ktorú Bank of England považuje za želanú úroveň. To vyvoláva dohady, že úrokové sadzby britskej centrálnej banky by sa mohli v nadchádzajúcich mesiacoch zvýšiť.

Inflácia vo Veľkej Británii v uplynulom roku výrazne stúpla po tom, ako krajina odhlasovala odchod z Európskej únie. Toto rozhodnutie vyvolalo veľký pokles hodnoty britskej libry, čo zvýšilo ceny dovážaných tovarov. Inflácia v Británii je naďalej vyššia ako rast miezd, čo znamená, že pokračuje pokles životnej úrovne.