Éra dreva ako stavebného materiálu sa vracia

Drevo bolo stáročia základným stavebným materiálom v európskych krajinách najmä na vidieku. Dodnes očarujú domy z neho návštevníkov nemeckých či rakúskych Álp. Domy z tehál by pôsobili v regióne cudzo a chladne.

Drevo v bytovej kultúre nestratilo nič zo svojho pôvabu ani v modernej dobe. Jeho využívanie sa obmedzilo prevažne na interiér.

V posledných rokoch sa však vracia ako základný materiál pre výstavbu obytných budov. A nie hocijakých. Architekti už navrhli postaviť z neho mrakodrap. Priekopníkmi modernej drevenej architektúry sa stávajú americké metropoly New York a Chicago. Oceľové skelety výškových budov umožňujú návrat k drevu. V súčasnosti sa súťaž, kto postaví vyššiu budovu na svete, preniesla do Číny a na Arabský polostrov. V Európe a v Spojených štátoch sa dostáva do popredia drevo.

Najambicióznejšie projekty sú zatiaľ len na papieri. Úmysly realizovať ich sú veľmi vážne. Prvým z nich je Oakwood Tower v londýnskom centre Barbican Centre. Má dosiahnuť výšku 300 metrov. V britskom hlavnom meste bude najväčšou budovou z dreva a jeho druhou najvyššou v meste vôbec.

Veľa sa očakáva od návrhu River Beech Tower v americkom Chicagu. Budova bude mať 80 pochodí a výšku 244 metrov. Jej posledný návrh sa dostal na zoznam najzaujímavejších projektov Svetového architektonického festivalu v Berlíne.

Projekty pre Londýn a Chicago vznikli v spolupráci interdisciplinárnej projektovej kancelárie a Univerzity Cambridge. Riaditeľ katedry Inovácií pre prírodné materiály Michael Ramage sa pred vyše 18 mesiacmi stal členom kolektívu projektovej kancelárie Perkins+Will. Jeho cieľom je zistiť, ako vysoko sa dajú stavať budovy z dreva.

V Nemecku majú konjunktúru stavebné firmy v mestách, ktoré naliehavo potrebujú viac obytných budov. Zo žiadosti o povolenie na výstavbu bytov sa uvádza vo vyše 16 %, že budú postavené prevažne z dreva. Nový trend má vzostupnú tendenciu.