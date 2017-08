Spoločnosť C&A bude mať distribučné centrum v trnavskom priemyselnom parku

dnes 12:46 -

Do CTParku Trnava pribudne nové logistické a distribučné centrum pre spoločnosť C&A. Predajca odevov podpísal s priemyselným developerom CTP zmluvu na 30-tisíc metrov štvorcových. Začiatok výstavby je naplánovaný na september tohto roku, stavebné práce by mali byť ukončené v druhom štvrťroku budúceho roka a hala by mala byť v plnej prevádzke v lete 2018. Ako informovala spoločnosť CTP, investícia by mala do trnavského regiónu priniesť viac ako 300 nových pracovných miest.

„Sme veľmi radi, že si spoločnosť C&A vybrala náš CTPark Trnava ako vhodné miesto pre ich logistické a distribučné centrum, ktoré bude zásobovať 9 krajín regiónu strednej a východnej Európy. Prenajali sme im flexibilné priestory s možnosťou postupného rozšírenia. CTPark Trnava ponúka strategickú polohu a je ideálnym miestom aj pre distribučné centrá a logistiku,“ povedal senior business development manager CTP David Vais.

Nové logistické centrum má spoločnosti C&A uľahčiť zásobovanie svojich 380 obchodov v deviatich krajinách v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Práve trnavské distribučné centrum bude zohrávať centrálnu úlohu aj pri plánovanej zmene v nastavení logistiky, ktorej cieľom bude zrýchliť dodávanie tovaru.

CTPark v Trnave má aktuálne deväť nájomcov, spoločnosti Faurecia Slovakia, Leadec, Streit, Plasticoncept, TI Automotive Slovakia, Datalogic Slovakia, Calberson Slovakia, GEFCO, Plastic Omnium Inergy, ktorí majú v prenájme plochu s rozlohou 55 000 metrov štvorcových v celkovo šiestich objektoch. Priemyselný park zatiaľ zamestnáva približne 2 500 ľudí.

Spoločnosť C&A prevádzkuje na Slovensku 15 pobočiek a zamestnáva spolu vyše 420 ľudí. Celkovo má C&A v Európe zhruba 1 500 pobočiek a okrem toho pôsobí aj v Brazílii, Mexiku a Číne.