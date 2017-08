Dopyt po rope podľa IEA v tomto roku posilní o 1,5 mil. barelov denne

dnes 16:46 -

Globálny dopyt po rope podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) medziročne rastie silnejšie, ako sa pôvodne odhadovalo. Agentúra očakáva, že za celý rok 2017 sa globálny dopyt zvýši o 1,5 mil. barelov ropy denne a to aj vďaka tomu, že v prvom štvrťroku dopyt stúpol veľmi výrazne, a to o 1,8 mil. barelov denne. IEA zároveň predpovedá relatívne silný rast dopytu po rope v budúcom roku, a to na úrovni 1,4 mil. barelov denne. Agentúra to uviedla v piatok v pravidelnej správe, ktorú zverejnila na svojej internetovej stránke.

Agentúra však dodáva, že Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v júli dodržiavala svoje záväzky o redukcii ťažby iba na úrovni 75 percent. Išlo o ich slabšie plnenie v porovnaní s júnom, kedy kartel podľa revidovaných údajov dodržiaval záväzky o redukcii ťažby na úrovni 77 percent. Ropné krajiny, ktoré nie sú členmi OPEC-u, dodržiavali v júli sľúbené zníženie produkcie iba na úrovni 67 percent.