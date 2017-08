Trnavskí krajskí cestári nakúpia materiály na letnú a zimnú údržbu ciest

dnes 13:01 -

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) plánuje nakúpiť materiály na letnú a zimnú údržbu komunikácií. Za ich dodanie na tri roky predpokladá vynaložiť predbežne 5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (6 mil. eur vrátane DPH). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, predmetom zákazky je dodávka zvislého dopravného značenia a príslušenstva, dopravného zariadenia, cestných smerových stĺpikov, ako aj farby na vodorovné dopravné značenie, balotiny, riedidla a rozmrazovacích materiálov.

Uchádzači môžu predkladať ponuky do 12. septembra, pričom platiť musia minimálne do konca tohto roka. Správa a údržba ciest chce uzavrieť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom, dodávateľ by mal vzísť z elektronickej aukcie. Uchádzači majú preukázať, že za posledné tri roky dosiahli celkový obrat minimálnej vo výške dvojnásobku predpokladanej hodnoty zákazky. Verejné obstarávanie pre trnavských krajských cestárov zabezpečuje spoločnosť Visons Consulting, s. r. o., so sídlom v Trnave.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vznikla 1. januára 2004 ako rozpočtová organizácia kraja. Predchádzalo tomu zlúčenie troch bývalých preddavkových vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava (SSC), a to Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica. Organizácia vykonáva správu a údržbu 1 592 kilometrov ciest vo vlastníctve kraja v siedmich okresoch, z toho 528 km ciest II. triedy a 1 064 km ciest III. triedy. Spravuje aj 386 mostných objektov na týchto cestách.