Americké zásoby ropy sa znížili o 6,5 mil. barelov

dnes 11:31 -

Komerčné zásoby ropy v USA sa minulý týždeň zmenšili o 6,5 mil. barelov na úroveň 475,4 mil. barelov. Zásoby benzínu v USA v týždni končiacom sa 4. augusta však stúpli o 3,4 mil. barelov na 231,1 mil. barelov. Informoval o tom americký Federálny úrad pre energetiku (EIA) v pravidelnej týždňovej správe, ktorú zverejnil na svojej internetovej stránke.

Import ropy do USA sa znížil. Minulý týždeň sa do krajiny v priemere dovážalo zhruba 7,8 mil. barelov ropy denne, čo bol oproti predchádzajúcemu týždňu pokles o 491 tis. barelov denne. Počas uplynulých štyroch týždňov sa do krajiny v priemere denne importovalo približne 8 mil. barelov ropy, čo bol medziročný pokles o 4,9 percenta.

Objem spracovanej ropy v krajine však minulý týždeň stúpol. Rafinérie spracovali približne 17,6 mil. barelov ropy denne. Oproti predošlému týždňu to bolo o 166 tis. barelov denne viac. Svoju prevádzkovú kapacitu rafinérie využívali na 96,3 percenta. Produkcia benzínu sa minulý týždeň mierne zvýšila na úroveň v priemere 10,3 mil. barelov denne.