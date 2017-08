Elektrotechnický výrobca Eltek v L. Hrádku pozastavil sťahovanie prevádzky

dnes 10:01 -

Výrobca záložných napájacích zdrojov pre telekomunikačný priemysel, spoločnosť Eltek v Liptovskom Hrádku s takmer 650 zamestnancami, pozastavil plánované sťahovanie svojej prevádzky do Dubnice nad Váhom. Jeden z najväčších zamestnávateľov v Liptovskomikulášskom okrese navyše rozširuje výrobu a namiesto prepúšťania - prijíma nových pracovníkov.

"Vychádzajúc z prieskumov, kde ľudia neprejavili veľký záujem o presun do Dubnice nad Váhom, dochádza v súčasnosti k preštudovaniu skutočnej situácie. Projekt sme na šesť mesiacov pozastavili s tým, že ideme zisťovať, či vôbec má nejaká relokácia význam," povedal pre TASR personálny riaditeľ spoločnosti Miroslav Šagát.

Spoločnosť v súčasnosti zaznamenáva historické maximum objednávok, je preto potrebné rozširovať výrobu a prijímať nových zamestnancov. "V tomto letnom období sme zaznamenali veľký nedostatok pracovnej sily, keďže veľa Slovákov odchádza za prácou do zahraničia. Dočasne sme preto prijali aj niekoľko zamestnancov z Poľska, ale to nie sú stabilní zamestnanci. Máme problémy s tým, že je dostupných málo pracovníkov a teraz v lete idú napríklad študenti, ktorí by u nás mohli brigádovať, radšej niekde za hranice," vysvetlil.

Majiteľ Elteku, nadnárodná spoločnosť Delta Group so sídlom v Taiwane, plánoval na základe strategického rozhodnutia o konsolidácii výrobných kapacít v Európe presťahovať prevádzku z Liptovského Hrádku do nevyužívaných priestorov spoločnosti v Dubnici nad Váhom do konca tohto roka. Všetci zamestnanci dostali ponuku pracovať na novej adrese, sťahovať sa, či dochádzať za prácou však nie sú ochotní. Na Považí je navyše ešte nižšia miera nezamestnanosti a firma by nových ľudí zháňala len ťažko.