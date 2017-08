Z akčného plánu chcú v Radnovciach postaviť novú školu, potrebujú aj škôlku

dnes 15:01 -

Výstavba novej základnej školy (ZŠ) je jedným z hlavných aktuálnych investičných zámerov samosprávy obce Radnovce v okrese Rimavská Sobota. Ako TASR informoval jej starosta Aladár Bari, financie vo výške 200.000 eur majú prisľúbené od štátu na základe akčného plánu rozvoja okresu.

„Už nám to schválili, máme podpísanú zmluvu s ministerstvom vnútra na výstavbu modelovej školy. Prebieha už verejné obstarávanie, ktoré sa, dúfam, uzavrie koncom septembra. Realizáciu očakávam niekedy v októbri až novembri,“ uviedol Bari s tým, že sa chystajú podať aj projekt na výstavbu materskej školy a veria, že im ho tiež odsúhlasia.

Obidva nové objekty obec podľa jeho slov nutne potrebuje, nakoľko rastie počet obyvateľov a stúpa i počet detí, ktoré rodičia prihlasujú do školy aj škôlky. „Tohto roku navštevovalo ZŠ 107 detí, do škôlky sa hlásilo 110 detí. Máme však len škôlku, ktorá je postavená z azbestu. Je tam 23 detí a je v nej umiestnená dokonca aj jedna trieda ZŠ, pretože v pôvodnej budove už nie je miesto,“ vysvetlil starosta.

Na výstavbu novej škôlky je podľa neho naviazaný i ďalší zámer samosprávy, zriadenie obecného sociálneho podniku so zameraním na stavebné práce a pestovanie zeleniny. „Aspekt je taký, že keď budeme mať sociálny podnik, tak pre škôlku vieme dodávať zeleninu, ktorú bude potrebovať do kuchyne,“ objasnil starosta a doplnil, že plánovaný podnik by ju dokonca vedel dodávať celkovo pre tri až štyri školské zariadenia.

Radnovce majú v súčasnosti približne 900 obyvateľov. Z nich je podľa vyjadrenia Bariho zhruba 98 percent Rómov a obec má i veľký podiel mladých ľudí do 18 rokov, ktorých je okolo 360.