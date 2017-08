Starnutie je problém: Ľudia v bohatých krajinách umierajú osamelí

Zdroj: qz;BBC

dnes 0:40 -

Predchádzajúce štúdie zistili, že až tretina Američanov je osamelá a že 18 % britských dospelých má pocit osamelosti "vždy" alebo "často" . Najnovší výskum, ktorý zhrnul štúdie v dvoch metaanalýzach, spája problematiku izolácie so zdravím a konkrétne s predčasnou smrťou.

Julianne Holt-Lunstadová, profesorka psychológie na univerzite Brigham Young v Utahu, predstavila výsledky výskumu na stretnutí Americkej psychologickej asociácie. Prvý, ktorý zahŕňal 148 štúdií reprezentujúcich viac ako 300 000 účastníkov, zistil, že väčšie sociálne spojenie je spájané s 50 % znížením rizika predčasného úmrtia. Druhá metaanalýza spracovala výsledky 70 štúdií, čo predstavuje 3,4 milióna ľudí z USA, Európy, Ázie a Austrálie. Zistila, že účinok izolácie a osamelosti má ovplyvňuje riziko predčasného úmrtia v takej miere ako obezita.

"Starnutie obyvateľstva bude mať podľa očakávaní čoraz väčší vplyv na verejné zdravie. Mnohé národy po celom svete naznačujú, že čelíme epidémiám osamelosti," uviedla Holt-Lunstadová.



Takéto "epidémie", hoci nie sú obmedzené výhradne na bohaté krajiny, sú často spojené s významnými črtami bohatej kultúry: dlhšia očakávaná dĺžka života, úbytok sobášov, rodiny s nižším počtom detí, viac rozvedených a viac ľudí žijúcich osamote.



V januári britskí zákonodarcovia zriadili komisiu na riešenie osamelosti - inšpirovanú vraždou Jo Coxovej, zástupkyne parlamentu, ktorá sa zaoberala touto otázkou. Komisia už spolupracuje s celým radom charít zameraných na rizikové skupiny vrátane starších, utečencov, mladých ľudí a čerstvých rodičov.



"Extrémne prípady ukazujú, že batoľatá, ktoré sú zverené do starostlivosti iba jedného rodiča a ktoré trpia nedostatkom ľudského kontaktu, nezriedka umierajú," dodala Holt-Lunstadová s tým, že sociálna izolácia býva používaná aj ako drastická forma trestu. Pripomenula, že teraz žijeme v dobe, keď čoraz väčšia časť populácie zažíva spoločenskú izoláciu pravidelne.





Britská kampaň ukázala, že 17 percent seniorov vyhľadáva priateľov, rodinu či susedov menej ako raz za týždeň. Jeden z desiatich dôchodcov potom strávi celý mesiac bez toho, aby sa stretol s niekým so svojich milovaných. Pre dvoch z piatich seniorov je hlavným "partnerom" televízia.



Samota sa netýka len staršej generácie. Nedávny výskum Nadácie duševného zdravia ukázal, že mladí ľudia vo veku 18 až 34 rokov sa cíti viac osamelí ako päťdesiatnici. Konkrétne 20 až 80 percent adolescentov priznáva častý pocit sociálnej izolácie, naproti tomu rovnaký pocit priznalo 40 až 50 percent starších ľudí.

Holt-Lunstadová navrhla niekoľko spôsobov riešenia tohto problému. Ľudia by sa mali pripraviť na dôchodok nielen finančne, ale aj spoločensky. V súčasnosti je podľa nej pracovisko miestom mnohých spoločenských väzieb. Projektanti a urbanistické štúdie by mali zabezpečiť, aby sa z miest nevytratil spoločenský priestor ako sú parky a záhrady, aby v mestách bol dostatok možností pre spoločenské vyžitie. Školy by mali pri výučbe venovať väčší priestor sociálnym zručnostiam detí a lekári by pri určovaní diagnózy nemali zabúdať na sociálne väzby človeka. "Populácia starne, takže možno predvídať vyššiu nápor na verejné zdravie. Mnoho krajín sveta čelia epidémii osamelosti," uzavrela Holt-Lunstadová.



Ako poraziť samotu

- ak ste s blízkymi kamarátmi, hovorte o svojich pocitoch, nie iba o prácu a rodine,

- plánujte oslavy v predstihu, aby ste nikdy neboli sami v okamihoch, na ktorých naozaj záleží,

- pozvite do kina, či reštaurácie novú osobu, ktorú ste za posledný mesiac spoznali,

- nečakajte, kým vámn niekto pošle e-mail vám, kontaktujte ľudí vo svojom okolí ako prví,

- pokiaľ na vás nikto nemá čas, nevešajte hlavu a súšajte to ďalej.