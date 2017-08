Informačno-poradenské centrum vybavilo v 1. polroku takmer 247.000 požiadaviek

dnes 15:31 -

Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne (IPC) v 1. polroku vybavilo takmer 247.000 požiadaviek občanov. Z toho bolo 197.710 telefonických, 23.496 elektronických. Ďalších 25.413 požiadaviek občanov vybavili zamestnanci centra v osobnom kontakte.

Okrem toho Sociálna poisťovňa denne vybaví niekoľko tisíc stránok vo svojich 76 pobočkách a vysunutých pracoviskách po celom Slovensku. Väčšinou ide o poskytovanie rýchleho servisu pre verejnosť, ako napríklad podávanie informácií v konkrétnych životných situáciách občanov, prípadne poradenstvo, ako postupovať pri vybavovaní ich záležitostí. IPC zabezpečuje aj vybavenie žiadostí o potvrdenia o rôznych dávkach, overovanie lehôt poistenia a podobne.

Snahou IPC, ako informoval TASR hovorca poisťovne Peter Višváder, je kvalitne pokryť čo najväčšie množstvo požiadaviek občanov – zodpovedať ich otázky a nasmerovať ich pri kontakte so Sociálnou poisťovňou. Telefonické linky sú dlhodobo najviac vyťažené v ranných hodinách od 8.00 h do 10.00 h a následne v čase obeda od 11.00 h do 13.30 h.

"Odporúčame preto využívať aj elektronický kontakt prostredníctvom formulára pre otázky, ktorý sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. Elektronické podania sú vybavované spravidla v ten istý pracovný deň, ako prichádzajú," zdôrazňuje hovorca.