Sila reforiem: Všetko opäť normálne funguje, jedna z najhorších ekonomických katastrof je za nami

Zdroj: NYT

Foto: TASR/AP

dnes 9:54 -

Španielsko sa dostáva zo zúfalstva, do ktorého spadlo počas predchádzajúcich rokov. Sú to dobré správy aj pre celú Európu a globálnu ekonomiku, píše New York Times. Ekonomika opäť rastie, a to tempom, ktoré minulý rok dosiahlo asi 3 %. Vytvárajú sa pracovné miesta, rastú exporty a darí sa jej dokonca obnoviť pocit, že všetko je opäť normálne. Podľa čerstvých dát sa teraz španielska ekonomika veľkosťou svojho produktu vracia na úroveň dosiahnutú pred krízou a tým snáď končí jedna z najhorších ekonomických katastrof povojnovej Európy. Tá síce stále bojuje s radom výziev, z ktorých niektoré majú aj existenciálnu povahu, ale vývoj v Španielsku ukazuje, že sa dosiahlo ekonomické oživenie.

Podľa niektorých ekonómov sa Španielsko stalo obeťou prehnaného fiškálneho uťahovania, ktoré bolo po finančnej kríze vyžadované zo strany európskych vodcov. Podľa tejto teórie mala španielska vláda ísť po prasknutí realitnej bubliny a počas globálneho ekonomického útlmu cestou vyšších výdavkov na infraštruktúru, aby zachránila tvorbu pracovných miest a podporila celú ekonomiku. Zvyšok eurozóny ale túto krajinu donútil k osekaniu vládnych výdavkov a tým došlo k predĺženiu celej ekonomickej agónie. Obnovená konkurencieschopnosť Španielska stojí z tohto pohľadu len na tom, ako nízko zostali španielske mzdy. Súčasný úspech tak nie je dôvodom k veľkej radosti. A pravdou je, že nezamestnanosť sa v tejto krajine stále pohybuje nad 18 %.

Sú ale aj takí, ktorí vývoj v Španielsku považujú za dôkaz sily ekonomických reforiem. Vláda totiž napríklad uľahčila firmám prepúšťanie zamestnancov, čo ale zároveň zvýšilo ochotu prijímať nových. Španielsko tak môže slúžiť za vzor Francúzsku a prezidentovi Macronovi, ktorý by chcel podobne zmeniť francúzsky trh práce. Faktom potom každopádne je, že pred desiatimi rokmi bolo Španielsko závislé na raste ťahanom úverovým a realitným boomom, ktorý skončil kolapsom ekonomiky aj jej bankového systému. Dnes má aktivita v stavebnom sektore v porovnaní s predkrízovým obdobím asi polovičnú váhu v celej ekonomike, prudko naopak vzrástol podiel exportov.

Viac ako 17 % španielskych exportov teraz tvorí výroba osobných a nákladných automobilov a náhradných dielov. Toto odvetvie sa stalo príkladom pre ostatných v tom, ako vykonať potrebné reformy a dosiahnuť úspech. Platí to aj o Seate, ktorého továrne sú uprostred päťročného modernizačného procesu, ktorý prinesie 3,3 miliardy investícií. Keď manažment Seatu presviedčal

vedenie z VW, že sa mu jeho investícia vyplatí, argumentoval práve reformami trhu práce.